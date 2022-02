Près de 8 mois après l’incendie, l’espoir renaît tranquillement à Lytton

C’est notamment le cas de Denise O’Connor, qui revient dans le village qu’elle habite depuis son enfance, mais qu’elle peinait à reconnaître, le 30 juin.

Je n’en croyais pas mes yeux , s’exclame-t-elle. J’ai vu des arbres en feu. Je savais que des bâtiments étaient en feu. J’ai attrapé ce que j’ai pu, on a sauté dans la voiture et on est parti , raconte-t-elle.

Après avoir vécu dans un motel de Kamloops, puis un chalet de Merritt avant de déménager avec leur fille à Quesnel, Denise O’Connor et son mari, Chris, rentrent finalement à Lytton. Ils emménagent dans la maison du père de Mme O’Connor, que l’incendie a épargnée.

Là où on a vécu [en attendant], on ne peut appeler ça une maison , explique-t-elle.

Selon elle, les habitants du village retrouvent l’espoir après ce qu’elle considère comme sept mois d’inertie des gouvernements.

On nous a dit tellement souvent que ça s’en venait [...] mais c’est jamais arrivé!

Reconstruire différemment

Le maire de Lytton, Jan Polderman, est devenu émotif, lorsqu’il a annoncé, récemment, que la province consacrera 8,3 millions de dollars au relèvement du village.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le village était à une semaine ou deux de ne plus pouvoir payer ses factures , explique le maire. Le village de Lytton aurait simplement cessé d’exister.

Si le maire Polderman voit dans l’incendie une occasion de rebâtir différemment, il note tout de même que la reconstruction coûte cher et prend du temps.

Le conseil municipal a récemment approuvé des demandes de subventions en vue renouveler son système d'égouts, d’étudier la possibilité de rebâtir en vue d’une consommation d’énergie nette zéro ou en profitant des dernières avancées technologiques.

Le maire précise que le village a eu droit à des présentations sur l’énergie solaire, un réseau électrique intelligent, de même que sur le stockage énergétique.

Le conseil a également entendu une présentation du Bureau d’assurance du Canada sur les coûts estimés des dommages causés à la communauté et les limites des couvertures d’assurance des sinistrés.

Difficile pour les non-assurés

Parmi ceux qui ne bénéficient pas d’une couverture d’assurance, il y a John Haugen. Le membre de la Première Nation de Lytton, qui vivait au village lors de l’incendie, explique que sa maison a été détruite, mais qu’il n’était pas assuré.

Depuis la fin de juin, il a vécu avec des amis à Merritt, Boston Bar et Lytton.

Il n’est pas le seul de sa famille à avoir été malmené par les flammes. En tout, sa famille élargie a perdu quatre maisons et un commerce.

Je vois que je peux m’en sortir , explique-t-il. Si le défi est là, il faut simplement le relever. On ne peut s’asseoir et attendre… mais il y a beaucoup de barrières sur le chemin.

Avec les informations de Dirk Meissner