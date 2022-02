De l’équipement de sauvetage à la fine pointe pour les pompiers de Val-d’Or

Les pompiers de Val-d’Or répondent annuellement à une vingtaine d’appels d’urgence pour des sauvetages en milieu isolé­ sur un large territoire couvrant 4000 km carrés.

Avec une motoneige, un VTT et un traîneau tout équipé, les pompiers et les ambulanciers peuvent réaliser des sauvetages beaucoup plus confortables que par le passé.

C’est vraiment un gros changement par rapport à ce qu’on avait avant, souligne Stéphane Dulude, pompier à Val-d’Or. C’est beaucoup plus stable. On travaille maintenant avec une carriole habitable. L’ambulancier peut être assis avec le patient et s’en occuper pendant le transport, à l’abri du vent et des intempéries. On a aussi l’éclairage et le chauffage à l’intérieur.

Une douzaine de pompiers de Val-d’Or ont été formés pour conduire la motoneige et le VTT, mais aussi pour assister les ambulanciers lors des sauvetages en milieu isolé.

Stéphane Dulude souligne que la clé du succès de ces opérations passe par la technologie et la communication entre les services d’urgence.

On détermine d’abord le plan de match et le point de rencontre avant de partir sur le terrain avec un ambulancier pour aller à la rencontre de la victime, précise-t-il. On reste toujours en contact soit par radio ou téléphone satellite. On utilise aussi le GPS pour mieux localiser les victimes et on a quelqu’un à la caserne qui coordonne le tout et nous suit à la trace.

L'équipement d'intervention en milieu isolé de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les équipements et les protocoles d’intervention ont été uniformisés en 2017-2018 dans la MRC de la Vallée-de-l’Or. Première au Québec à déployer un programme de cette envergure, la MRC a aussi fourni de l’équipement aux pompiers de Senneterre, Malartic et Rivière-Héva, qui peuvent ainsi collaborer lors des interventions.

Le Club de motoneige de Val-d’Or se réjouit de savoir que les services sont aujourd’hui aussi efficaces dans la MRC.