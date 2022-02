Le chargement de la neige ralenti à Saguenay

Selon le conseiller municipal et président de la commission des travaux publics, Jimmy Bouchard, le territoire de la ville de Saguenay a déjà reçu une plus grande quantité de neige cet hiver que sa moyenne des trente dernières années, ce qui pose certains défis pour la gestion.

« C'est une année exceptionnelle en matière de neige au sol. » — Une citation de Jimmy Bouchard

On a encore de l’espace pour mettre la neige mais il faut la ramasser plus souvent, ça demande des ressources humaines, ça demande du temps, quand il y a des précipitations à venir on n’a pas le temps d’aller ramasser.

Les précipitations des derniers jours ont laissé 30 centimètres de neige sur le territoire de Saguenay. Et ce n'est pas terminé car selon les prévisions d’Environnement Canada, des averses de neige sont attendues jusqu’à mercredi à Saguenay.

M. Bouchard parle de plusieurs dizaines de centimètres à venir.