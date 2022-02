Jour de la Famille : ouvert ou fermé en Ontario

Le jour de la Famille, lundi, entraînera la fermeture de certains établissements dans la province. Voici ceux qui seront ouverts et fermés.

Fermés :

Les bureaux administratifs

Les banques

Les bureaux de Postes Canada

Les magasins de la LCBO

Toutes les succursales des bibliothèques publiques du Grand Sudbury, de Thunder Bay, de Timmins, de North Bay et de Sault-Sainte-Marie

Le Musée de Thunder Bay

Les centres commerciaux, dont Fairview Mall, Scarborough Town Centre, Yorkdale à Toronto

De nombreux centres de loisirs et attractions touristiques sont ouverts. Photo : Reuters / Mark Blinch

Ouverts :

La Tour CN

Le Temple de la renommée du hockey

Les cinémas

La Place de l’Ontario

Le Centre des sciences de l'Ontario

L'aquarium de Ripley

Le lieu historique national de Fort York

Le zoo de Toronto

Le parc historique du Fort William

Les piscines municipales dans le Grand Sudbury

Le complexe des jeux du Canada à Thunder Bay

Le YMCA de Sudbury

Les centres de ski Loch Lomond, Mount Baldy, Laurentian à North Bay, Adanac, Mount Jameson à Timmins

Les services de transport en commun, dont la Commission de transport de Toronto CTT et GO, suivront les horaires des jours fériés. Les services de collecte des déchets et de recyclage seront reportés d’une journée.

La plupart des épiceries sont ouvertes. La plupart des bars, des restaurants, des centres commerciaux et des petits commerces sont également ouverts. Certains centre commerciaux, dont le centre Eaton, Vaughan Mills et Square one, seront également ouverts.