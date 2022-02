La main-d’œuvre étrangère à la rescousse des commerces de proximité

Avec la rareté de main-d'œuvre, de plus en plus d'entreprises gaspésiennes tentent de recruter à l'international. Alors que les travailleurs étrangers étaient surtout embauchés par des fermes maraîchères et des usines de transformation il y a quelques années, c'est maintenant au tour des commerces de proximité de se tourner vers la main-d'œuvre venue de loin.

L'équipe de la boucherie de l'épicerie de Carleton-sur-Mer en est un bon exemple. Elle accueillera bientôt deux nouveaux collègues. Faute de main-d'œuvre locale, des bouchers expérimentés en provenance de la Tunisie arriveront en renfort pour les trois prochaines années.

Bien que le processus administratif soit long et complexe, la certitude de pouvoir compter sur des employés qualifiés à long terme en vaut la peine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ces deux nouvelles recrues possèdent chacune entre dix et quinze ans d'expérience dans le monde de l'alimentation.

Le propriétaire du Métro, Steeve Allard, mentionne qu'il n'a eu d'autres choix que de recruter à l'international à la suite d'une tentative infructueuse.

« L'été passé, j'ai fait l'affichage de deux postes de boucher. Au printemps, j'ai eu un CV. » — Une citation de Steeve Allard, propriétaire de l'épicerie Métro de Carleton-sur-Mer

Bien que le processus administratif soit long et complexe, la certitude de pouvoir compter sur des employés qualifiés à long terme en vaut, selon M. Allard, la peine. Ça enlève du stress, ça enlève de l'anxiété parce que ce sont des postes qui demandent des connaissances assez pointues.

Le propriétaire de l'épicerie Métro de Carleton-sur-Mer, Steeve Allard Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les premiers travailleurs étrangers ne sont même pas arrivés au supermarché, que déjà, des démarches sont entamées pour en recruter d'autres. Si ça va bien, probablement que je vais [poursuivre mes démarches] pour d’autres postes , ajoute M. Allard, énumérant des postes de commis et de caissières.

Pendant ce temps, à Maria...

Non loin de là, le Casse-croûte Mam'zelle Maria espère quant à lui accueillir deux cuisiniers mexicains à temps pour l'ouverture, prévue à la fin mars.

La cantine Mam'zelle Maria est fort achalandée en saison estivale. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Après un été à manquer d'employés en cuisine, le propriétaire, Olivier Guité, s'en est en effet remis à une agence de recrutement international et ce, même si les frais varient entre 3000 $ et 5000 $ pour chaque travailleur.

C’est toujours le patron qui comble les trous à l’horaire , explique-t-il. Des fois, le patron aime mieux payer que de se taper 75, 80 heures par semaine , ajoute le restaurateur.

L'entrepreneur confirme lui aussi que le processus est long , mais le jeu en vaut la chandelle, à son avis.

« C’est encore un défi de pouvoir trouver quelqu’un de vaillant qui veut se lever, qui veut arriver à la bonne heure, qui veut avoir un patron et qui veut suivre les règles et les consignes. C’est un défi de tous les jours. » — Une citation de Olivier Guité, propriétaire du Casse-croûte Mam'zelle Maria

Le propriétaire du Casse-croûte Mam'zelle Maria Photo : Radio-Canada

Le dossier du restaurant est actuellement à l'étude du côté du fédéral. M. Guité estime que les délais seront certainement serrés pour l'ouverture printanière. Les nouveaux employés pourraient se joindre à l'équipe pour la haute saison touristique, en juillet.

Un vif intérêt confirmé

Le Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) Avignon-Bonaventure note un vif intérêt de la part des employeurs pour combler des besoins de main-d'œuvre avec des personnes immigrantes.

Catherine Landry est responsable de l'accueil et de l'accompagnement au Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) Avignon-Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La responsable de l'accueil et de l'accompagnement au sein de l'organisme, Catherine Landry, indique que certains employeurs contactaient le Service d'accueil des nouveaux arrivants SANA puisqu'ils étaient intéressés à faire appel à des personnes immigrantes afin de combler des postes vacants. Or, les demandes sont désormais bien plus concrètes, remarque-t-elle.

« Clairement, dans les derniers six mois, il y a de plus en plus d'employeurs qui nous contactent parce qu'ils ont le projet et le besoin. Ils se demandent comment faire. » — Une citation de Catherine Landry, responsable de l'accueil et de l'accompagnement au SANA Avignon-Bonaventure

La succursale de Carleton-sur-Mer du restaurant Dixie Lee. Photo : Radio-Canada

Si la démarche est nouvelle pour plusieurs employeurs gaspésiens, certains ont déjà tenté le coup. C'est le cas du restaurant Dixie Lee de Carleton-sur-Mer.

La succursale compte sur les services de deux cuisiniers tunisiens depuis l'été dernier. Deux autres employés sont d'ailleurs attendus en avril.

D'après le reportage d'Isabelle Larose