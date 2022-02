Au moins un autre enfant a reçu un vaccin réservé aux adultes en Estrie

Une personne s'est plainte auprès du Commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l'établissement. Elle a indiqué que son enfant avait reçu le vaccin de Moderna au centre de vaccination de Sherbrooke au lieu du vaccin de Pfizer, le seul administré aux enfants.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS assure avoir pris le dossier en main rapidement et avoir fourni du soutien à la plaignante.

Dès qu'on s'est rendu compte de l'erreur, toutes les mesures ont été mises en place pour d'abord apporter du soutien à la personne, lui assurer d'avoir un contrôle de la situation et d'autre part pour essayer d'analyser ce qui avait bien pu arriver, pour éviter que ça ne se reproduise , explique la porte-parole de l'établissement Annie-Andrée Émond.

Rappelons que vendredi, une erreur de la sorte a été rapportée au centre de vaccination de Cowansville. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS avait alors dû rappeler 32 parents pour identifier quatre enfants ayant possiblement reçu un vaccin de Moderna.

Le docteur Alain Poirier, directeur régional de santé publique, avait affirmé vendredi qu'il s'agissait de la seule situation de ce genre à être survenue en Estrie.

Quand Dr Poirier disait que la situation était à sa connaissance la seule à être survenue, il parlait de la situation bien spécifique de Cowansville. [...] Il ne s'agissait pas de dire qu'il n'y a jamais d'erreurs de vaccination qui se font, mais qu'une situation comme celle vécue à Cowansville est la seule qui est survenue , spécifie Annie-Andrée Émond.

Cette dernière assure aussi que toutes les erreurs rapportées sont prises au sérieux par le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Comme dans toute administration de médicament, il peut y avoir des erreurs. Dès qu'on s'en rend compte, un rapport d'accident est fait. Une enquête est toujours mise en place pour qu'on puisse être en mesure d'identifier les causes de l'erreur. Nous voyons ce qu'on peut faire pour s'assurer d'une part qu'elle ne se reproduise plus et d'autre part d'améliorer le processus de sécurité s'il y a lieu.

La porte-parole n'est pas en mesure pour le moment de garantir qu'aucun autre accident du genre n'est survenu. Elle invite tous les parents qui ont l'impression d'avoir été victime d'une telle erreur à contacter le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services.