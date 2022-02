Le Grand dénombrement des oiseaux de février se déroule cette fin de semaine

Selon Conservation de la nature Canada (CNC) qui lance l'invitation, c'est l'un des plus grands projets de science participative au monde.

En moyenne, environ 300 000 participants à cette activité à travers le monde, selon l'ornithologue à Conservation de la nature Canada, Claude Drolet.

Pour participer au Grand dénombrement des oiseaux de février, il suffit de sortir pour écouter les chants d'oiseaux et les observer durant une quinzaine de minutes.

Il faut ensuite consigner les observations au moyen de l'application eBird afin d'augmenter la banque de données des oiseaux hivernaux.

Chaque observation améliore les connaissances scientifiques sur les oiseaux, explique Claude Drolet.

C'est important de participer parce que c'est un contact privilégié avec la nature que les gens peuvent faire et les outils pour identifier la nature c'est intéressant , dit-il.

Ça permet d'augmenter les connaissances et les bases de données sur les distributions des oiseaux d'autant plus que durant cette période, en mi-février, c'est vraiment une photo qu'on prend chaque année de la distribution des oiseaux dans le monde , ajoute Claude Drolet.

Ça permet de voir les fluctuations au niveau des populations, les distributions aussi. Donc ça permet de voir l'évolution depuis 1998 à la mi-février, on essaye d'avoir le portrait le plus clair possible de la population d'oiseaux et de le répéter année après année. C'est là qu'on va avoir quelque chose de reproductible qui va nous permettre de comparer année après année qu'est ce qui se passe dans la population des oiseaux , mentionne-t-il.

Selon Claude Drolet, il est possible d'observer plusieurs espèces d'oiseaux dans la région et qui se déplacent en fonction des disponibilités de la nourriture que ce soit des oiseaux du Grand Nord qui se déplacent vers le sud jusqu'en Abitibi ou même plus au sud encore. Ça peut être le durbec des sapins, le sizerin flammé, le sizerin blanchâtre, le gros-bec errant qui peuvent être assez fréquents peut être dans certains secteurs plus boréaux comme l'Abitibi. Donc ce sont des espèces qu'on doit connaitre leur déplacement , dit-il.

L'an dernier, 43 000 personnes du Canada ont participé à l'événement qui existe depuis 25 ans.