Un parcours enchanté dans le centre-ville de La Baie

Le centre-ville de La Baie prend vie samedi et dimanche après-midi grâce au parcours enchanté. Des personnages d’un autre temps vont parcourir la rue Victoria jusqu'à la rue des Croisières dans des costumes d'époque.

Les activités se tiendront sur deux fins de semaine, les 19 et 20 février et les 26 et 27 février, de 13 h à 16 h.

Les gens sont invités à se présenter au bureau d’arrondissement de La Baie pour traverser un vortex temporel et prendre part à ce parcours enchanté . Le passeport vaccinal sera exigé pour l’activité.