Le Vieux Théâtre de Saint-Fabien revoit ses plans de rénovation

On voyait ça venir et on voulait stopper l’hémorragie : c’est pour ça qu’on a décidé de changer un peu le concept du projet , explique Alexandre St-Pierre, directeur du Vieux Théâtre de Saint-Fabien. Comme bien d’autres promoteurs, il a dû s’adapter devant la fulgurance de l'inflation et de la hausse du prix des matériaux.

Qu’à cela ne tienne, la révision des plans a permis notamment de respecter encore davantage la valeur patrimoniale de ce bâtiment construit en 1930. On a réussi à trouver des façons de préserver le revêtement en tuiles d’amiante et d’éviter d’isoler à la grandeur du théâtre en déplaçant l’agrandissement du côté ouest , décrit M. St-Pierre.

« Ce sont des choix qui ont été faits à la base pour sauver des coûts mais en même temps qui avaient leur côté très pratique et esthétique [...]. C’est vraiment une belle intégration du patrimoine. » — Une citation de Alexandre St-Pierre, directeur du Vieux Théâtre de Saint-Fabien

Les esquisses ont été réalisées par le cabinet d'architectes Atelier 5, une firme louperivoise. Photo : Atelier 5

Les plans ne prévoient plus de creuser un vide sanitaire pour gagner de l’espace sous le théâtre : plutôt, on agrandira un peu plus à l’arrière. Cet agrandissement permettra d’aménager de nouvelles loges, des bureaux et la salle des machines.

Les loges se trouvent actuellement au-dessus de la scène, bien à l’étroit. Le tout sera démoli pour que la scène gagne en hauteur. L'état de la scène, actuellement haute d’à peine 10 pieds , limite les productions que le théâtre pouvait accueillir.

En plus d'un café-bar réaménagé, le Vieux Théâtre devrait également se doter d'une terrasse avec vue sur le parc du Bic.

Les travaux devraient s'amorcer à la fin de l'été 2022. Photo : Atelier 5

Cet espace deviendra par la même occasion un nouveau lieu de rassemblement non seulement pour les spectateurs mais aussi pour les gens de la communauté puisqu'il sera ouvert en tout temps, espère M. St-Pierre.

« C’est vraiment de prendre du temps pour profiter. Un des défis qu’on a, c’est d’encourager les gens à ne pas juste venir voir un spectacle et à repartir après. » — Une citation de Alexandre St-Pierre, directeur du Vieux Théâtre de Saint-Fabien

Le directeur du Vieux Théâtre de Saint-Fabien est enthousiaste à l'idée de ces rénovations, qui amélioreront grandement l'expérience des spectateurs.

Ça va être un charme, exploiter le Vieux Théâtre, une fois que tout ça va être en place! Franchement, on y a réfléchi, on a eu des scénographes émérites sur ce projet-là, qui ont fait Le Diamant de Robert Lepage à Québec et L’Anglicane aussi et qui sont habitués de travailler avec des enveloppes patrimoniales et de construire à l’intérieur de ça , affirme le directeur.

Le gouvernement du Québec avait annoncé le 28 juin dernier qu'il octroyait 1,6 million de dollars à la Municipalité de Saint-Fabien pour la rénovation de la salle de spectacles. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Quant aux coûts du projet, Alexandre St-Pierre estime que son organisation a évité le pire . Ça a débordé un peu, c’était inévitable, mais ce n’est vraiment pas si pire si on se compare aux projets qui se font autour de nous.

Le directeur espère que les gouvernements provincial et fédéral, qui devaient couvrir près de 90 % de la facture initiale, pourront ajuster leur enveloppe en conséquence.

Les travaux devraient s'amorcer à la fin de l'été 2022.