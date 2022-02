Encore difficile de se procurer certains produits en épicerie

Bien qu'il s'estime chanceux de ne pas avoir de tablettes vides , le propriétaire de l'Intermarché Saint-Joseph, Éric Courtemanche-Baril, est bien au fait de ce problème ressurgi à la mi-novembre, selon lui.

On a eu des manques au niveau de la marchandise sur quelques items au cours des quatre derniers mois , explique-t-il.

Les produits manquants varient d'une semaine à l'autre : la fécule de maïs, certaines marques de céréales. La nourriture pour animaux, pour chiens et chats, les litières , ajoute l'épicier. Présentement, il manque des fruits congelés dans les bleuets, mais on a des mangues et des fraises... la semaine prochaine, ça peut être l'inverse.

« Faut être ingénieux. On fait affaire avec plusieurs fournisseurs, c'est ce qui nous aide souvent à trouver des produits » — Une citation de Éric Courtemanche-Baril, propriétaire de l'Intermarché Saint-Joseph

Conséquence : les clients doivent être plus flexibles dans leurs achats, et dénicher les alternatives disponibles dans les rayons.

Comme de nombreux épiciers, Éric Courtemanche-Baril a dû apprendre à travailler avec cette nouvelle réalité. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Le nouveau normal?

Les raisons des retards sont variées. La pandémie a fragilisé la chaîne d'approvisionnement mondiale. La production, le transport et la transformation de produits tournent au ralenti, et peinent à retrouver leur vitesse de croisière.

Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, invoque aussi des intempéries, des grèves et la difficulté à se procurer les matériaux nécessaires aux emballages des denrées, comme le plastique ou l’aluminium.

Il y a une convergence de facteurs en même temps. Ce qui est très, très rare , observe-t-il.

Selon Sylvain Charlebois, de l'Université Dalhousie, les problèmes d'approvisionnement de denrées alimentaires dans les magasins font durer pendant plusieurs mois encore. Photo : Radio-Canada

Surtout, l’expert prévient : Les problèmes qu’on voit actuellement vont durer pour un certain temps, au moins jusqu’à l’été probablement, même jusqu’au début de l’automne. Ce n’est pas fini.

Et pendant tout ce temps, prédit-il, les prix vont continuer d’augmenter.

Avec la collaboration de Kassandra Nadeau Lamarche