Le froid et la neige célébrés à Orford

Jusqu'à 15 h, les visiteurs ont pu s'adonner au ski de fond, à la trottinette des neiges, au hockey-balle et à plusieurs autres activités hivernales. L'administration d'Orford 3.0, qui a organisé la fête, s'est dite satisfaite du déroulement de la journée.

Les familles ont pu s'affronter au hockey dans une zone aménagée pour ce sport. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

L'an dernier, on n'a pas pu tenir la fête, mais on l'avait vécue avant. Cette année, on a voulu souligner qu'on pouvait être ensemble, dehors, sans danger. C'est une fête de famille à Orford, on n'a pas un énorme budget, mais une équipe pleine de créativité , témoigne la présidente de l'organisme, Kishori Aird.

« Il y a eu des personnes de tous les âges, on était vraiment heureux d'avoir du plaisir en ce bel hiver. » — Une citation de Kishori Aird, présidente de l'organisme Orford 3.0

Des trottinettes des neiges avaient été mises à la disposition des visiteurs. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Les familles ont pu prendre part aux activités gratuitement et ont eu accès à de l'équipement prêté par l'équipe d'organisation.