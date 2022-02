Le musicien canadien Dallas Good s’est éteint à l’âge de 48 ans jeudi 17 février dernier. Figure de proue du groupe The Sadies, le guitariste, chanteur, compositeur et réalisateur souffrait d’une maladie du cœur qui l’a emporté quelques jours à peine après qu’elle ait été découverte.

Le Canada perd l’un de ses plus importants musiciens, toutes époques confondues. L’ampleur du legs de Dallas Good est si immense qu’on mettra probablement plusieurs années à circonscrire l’importance de son œuvre.

The Sadies ont joué ou encore enregistré avec tellement de légendes : Neil Young, Gordon Downie, Kurt Vile (The War on Drugs), Garth Hudson (The Band), Buffy Sainte-Marie, Jon Spencer, Neko Case, Andre Williams… C’est à croire qu’ils étaient le groupe avec qui tous les grands voulaient jouer. Un peu comme The Band, à leur époque. Entre 1998 et 2022, ils ont lancé une bonne dizaine d’albums sous leur unique nom, mais ils en ont fait paraître au moins une dizaine d’autres dans le cadre de collaborations et projets spéciaux.

La famille Good

À la base, The Sadies c’est une histoire de famille. Le noyau est formé des frères Travis et Dallas Good. Leur père, Bruce Good, faisait lui-même partie du groupe country canadien The Good Brothers avec son frère jumeau Brian. Bref, ça fait beaucoup de bons musiciens dans la famille Good.

Leurs racines country sont profondes et fortes, mais Travis et Dallas ont trouvé le moyen de rendre cette musique carrément explosive. Leur recette? Du western livré à grands coups de guitares Telecaster et Gretsch, avec le twang de Duane Eddy et la dextérité de Chet Atkins. Mais aussi, dégainé avec l’énergie punk des Ramones, le son brut du rock garage et nappé d’envolées épiques psychédéliques.

Ces talents si purs, ces musiciens si authentiques, cette intensité durant leurs performances, cette maîtrise si juste et naturelle des harmonies vocales qu’ils ont su développer à l’instar de plusieurs autres duos fraternels ou familiaux en musique country/western… Sur scène, personne ne pouvait arriver à leur cheville.

L'illustrateur Jeremy Bruneel a immortalisé le groupe The Sadies. Photo : Couroisie de Jeremy Bruneel

The Sadies et le FME

Le simple fait d’écrire au passé à propos des Sadies me brise le cœur. Ça me semble impossible. La dernière fois que je les ai vus sur scène, c’était en 2019. Ils assuraient le spectacle de clôture du Festival de musique émergente (FME) et, comme d’habitude, leur prestation avait été une puissante démonstration de génie country-rock. Je dis comme d’habitude, parce que l’histoire d’amour entre The Sadies et le Festival de musique émergente FME durait depuis plusieurs années. Lors de cette ultime prestation à ce festival, ils ont ravagé la salle de spectacle avec un medley de classiques du rock garage et psychédélique des sixties. Une leçon de musique des années 60 pour néophyte, un geekgasm pour les initiés.

Avant le spectacle, Dallas m’avait écrit un courriel. Dans l’objet : Sorry for short notice . Dans le corps du message : Hey Buddy! Will I see you tonight? . Je ne lui ai pas répondu, considérant son message comme une invitation et me disant que j’irais lui rendre visite à l’arrière-scène après le spectacle. Finalement, je n’y suis pas allé, parce que le Festival de musique émergente FME est un raz-de-marré qui t’emporte… Si seulement j’avais su que c’était ma dernière occasion de rencontrer celui qui était devenu mon ami quelques années auparavant, durant le Festival de musique émergente FME de 2006, par le plus grand des hasards.

Un nouvel ami

Mon cellulaire sonne. Je ne suis pas sûr de vouloir répondre. Je suis encore dans les vapes. Dois-je répéter que le Festival de musique émergente FME est un raz-de-marré? Dans cet océan de musique et de fête, il arrive qu’on se prenne un bouillon. Le spectacle de Heavy Trash duquel je me remettais avait été un ouragan. La place aurait pu exploser. Heavy Trash, c’était le super-groupe composé du rockeur américain culte Jon Spencer, accompagné par le meilleur groupe canadien : The Sadies.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La sonnerie continue. Mes oreilles bourdonnent.

J’étais directement devant la scène hier soir et je dansais comme un diable. C’était presque aussi bon que la première fois où The Sadies a visité le Festival de musique émergente FME , en 2005. Je n’avais jamais vu le Cabaret de la dernière chance aussi plein que cette fois-là. Et je n’avais jamais vu la foule de Rouyn se donner comme ça, dans une communion de rock sans lendemain et de sueur aux parfums de liqueur forte.

Quand Dallas Good a annoncé qu’ils allaient jouer une chanson en hommage à Voivod, je me demandais vraiment de quelle façon un groupe country/rockabilly/surf/garage/psychédélique allait faire la belle part à des pionniers québécois du métal. Quand les premières notes d’Astronomy Domine de Pink Floyd ont retenti, j’ai été traversé d’un grand frisson. Honorer Voivod via leur reprise de Pink Floyd, du génie! Une chanson absolument psychédélique qui fonctionnait tellement bien avec le répertoire des Sadies. C’était merveilleux.

Le téléphone continue de sonner. Je me décide à répondre.

- Oui, allô?

- Félix, The Sadies aimerait aller magasiner des vinyles. Peux-tu les amener quelque part?

J’ai de la misère à y croire. L’organisation du Festival de musique émergente FME me demande d’aller faire une de mes activités préférées avec les membres d’un de mes groupes préférés. Certainement que je vais y aller! On se donne rendez-vous au centre-ville et je les guide vers la Ressourcerie. C’est l’un des endroits à Rouyn où je trouve de super bons disques pour quelques dollars. En marchant vers la boutique, le grand maigre Dallas Good s’approche de moi et se présente. Il est sympathique, bien qu’il ait des allures de croque-mort et généralement une tenue plutôt taciturne.

Le musicien Torontois en 2017. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Je lui demande s’il cherche des disques en particulier ou des styles musicaux précis. Garage bands like Les Lutins, Les Misérables, Les Sinners , qu’il me répond. La mâchoire me décroche. Un Ontarien qui cherche du garage québécois des années 60. À cette époque, je faisais une fixation sur les groupes yéyé et leurs 45 tours aux voix adolescentes approximatives et aux guitares noyées dans les réverbérations.

Je ne me souviens pas si on en a trouvé. Je me souviens juste qu’on s'est mis à jaser et que j’ai tout de suite eu ce sentiment d’être en compagnie d’un ami. D’une personne foncièrement bonne, curieuse, intéressée. Un geek collectionneur passionné, comme moi. Même si ça doit paraître dans mon regard que je l’ai énormément en estime, que je le considère comme le meilleur guitariste canadien, il me parle sans façon. À vrai dire, on n’arrête pas de parler, la conversation est continue pendant qu’on fouille dans les disques.

En sortant de la boutique, je lui propose de lui envoyer par la poste quelques bons 45 tours de groupes québécois des années 60. J’ai plusieurs doubles de rock garage, psychédélique, et surf. Il est enchanté, il me file son adresse courriel pour qu’on en discute davantage.

Une fois remis sur pied après un Festival de musique émergente FME éreintant, je lui prépare une belle boîte surprise yéyé. Sa réponse par courriel ne tarde pas. Il commente toutes ses plus belles découvertes. Il trippe notamment sur le premier 45 tours de Gordon Lightfoot que j’ai glissé dans la boîte. Ce n’est pas québécois, mais je me disais qu’il aimerait sûrement entendre l’obscur 45 tours rock’n’roll que le chanteur a lancé en début de carrière, avant de devenir l’icône folk canadienne des années 60 et 70.

Il me raconte que son père et Lightfoot sont de bons amis. Dallas me dit qu’il veut faire signer le disque par Gordon Lightfoot la prochaine fois qu’il le croisera. Je suis enchanté. Il me renvoie des disques, je lui en renvoie, on nourrit une correspondance de geeks, de sorte que chaque fois qu’il passe à Montréal ou à Rouyn, il me fait signe.

Du Divan Orange au Centre Bell

Je me souviens d’un soir au Divan Orange en 2010, The Sadies venait y présenter Darker Circles, leur meilleur album à mon avis. La place était remplie à craquer. J’attendais qu’ils jouent Tell her what I said avec impatience. Je l’ai souvent dit à cette époque et je le pense encore : c’est l’une des meilleures chansons canadiennes, toutes époques confondues.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Non seulement ils l'ont jouée, mais ils se sont ensuite lancés dans une reprise d’une chanson des Sultans… I can only give you everything de Them, qui est devenue Tu es impossible dans le répertoire de Bruce Huard et sa bande. C’est un 45 tours que j’avais envoyé à Dallas dans mon premier envoi, en 2006. Je n’en croyais pas mes oreilles. The Sadies qui chantait en français un classique du garage québécois. Fort.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Deux ans plus tard, en 2012, ils revenaient, mais au Centre Bell. Cette fois, ils assuraient la première partie de Neil Young & Crazy Horse ainsi que de Patti Smith. Quel menu! C’était aussi ça, The Sadies : un groupe qui peut mettre dans sa poche l’auditoire d’un aréna, tout comme celui d’un gala ou encore de la taverne du coin.

Fin janvier 2022, The Sadies lançait un dernier simple du vivant de Dallas Good, sans se douter que la mélancolique et ténébreuse Message to Belial, dont les paroles traitent de la mort, serait son chant du cygne, puisqu’à peine un mois plus tard, il ne serait plus. On peut espérer qu’un album complet paraisse au cours des prochains mois.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Dallas Good était un passionné, un authentique, un talent pur, un homme de cœur avant tout. C’était, selon moi, l’un des meilleurs musiciens de l’histoire canadienne, je le répète. Il nous a fait découvrir ou redécouvrir tant de musique d’autrefois et a contribué à rendre le catalogue canadien énormément plus riche. Il est parti beaucoup trop tôt, à 48 ans. Je remets l’album Darker Circles sur ma table tournante et je réécoute ce chef-d'œuvre à sa mémoire.