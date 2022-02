Hommage inédit à la peintre Rita Letendre

Du 19 février au 26 mars, les visiteurs et visiteuses pourront donc apprécier les toiles grands formats qui caractérisaient la peinture gestuelle de Rita Letendre dans les années 1960, ainsi ses débuts à titre d’artiste plasticienne quelques années plus tard.

Ses célèbres flèches, une série de tableaux traversés de couleurs spectrales qui ont fait sa réputation nord-américaine, seront notamment exposées.

Le retour à la peinture à l’huile de l’influente artiste jusqu’à la fin des années 2000 est lui aussi cristallisé dans une série d'œuvres sélectionnées par la Galerie pour la qualité de leur composition.

Les flèches de Rita Letendre sont composées « selon un axe diagonal, puis définies à la façon "hard edge" ou fondues les unes dans les autres par pulvérisation de peinture », indique la Galerie Simon Blais. Photo : Autre banques d'images / Galerie Simon Blais

Collection inédite

Toutefois, c’est peut-être la sélection de maquettes inédites de Rita Letendre, encore jamais présentées publiquement, qui retiendront l’attention les amateurs et amatrices d’art.

Il s’agit d’une série de cartons et de panneaux de bois que l’artiste a peint et affiché dans son appartement de New York, en préparation de sa première exposition en sol américain, au Musée de Palm Springs, en Californie, dans les années 1970.

Simon Blais, propriétaire et directeur de la galerie portant son nom, raconte avoir été approché il y a quelques mois par le fils de Rita Letendre afin d’exposer ces œuvres singulières. Ce dernier avait conservé, à la demande de sa mère, une cinquantaine de maquettes dans son sous-sol.

On se retrouve avec une collection d'œuvres qui sont extraordinairement lumineuses. Belles, très très fortes et parfaitement composées. Mais qu’elle avait arraché de ses murs en 1972 peut-être, et n’avait plus jamais montré , explique-t-il.

« Ça a été comme la découverte d’un trésor. » — Une citation de Simon Blais, propriétaire et directeur de la Galerie Simon Blais

La relation professionnelle entre la Galerie Simon Blais et Rita Letendre remonte à de nombreuses années. Photo : Autre banques d'images / Galerie Simon Blais

Peintre d'exception

Simon Blais, qui a entretenu une relation professionnelle avec Rita Letendre pendant 25 ans, se rappelle d’une artiste entêtée, qui a foncé, qui a défoncé des murs et brisé des plafonds de verre .

Elle est devenue l’artiste femme qui a peut-être réalisé les plus grandes oeuvres, et qui a fait le plus d’oeuvres présentes dans l’espace public dans l’histoire de l’après-guerre au Québec et au Canada , estime-t-il.

Née à Drummondville en 1928, Rita Legendre a été prise sous l’aile de Paul-Émile Borduas au début des années 1950, avant de trouver sa propre signature visuelle.

Elle va d’ailleurs être boudée par le principal auteur du Refus global quelques années plus tard, qui lui a reproché d’avoir osé faire un travail aussi poussé, aussi évolué, aussi audacieux , selon Simon Blais.

C’est une bourse du Conseil des arts du Canada, au début des années 1960, qui va donner à Rita Letendre les moyens de peindre de grandes toiles et de parcourir la planète.

Rita Letendre, ici photographiée en 2017, a connu « une carrière remarquable qui l’a menée de Montréal à Paris, en passant par Tel-Aviv, New York, Los Angeles et Toronto », indique la Galerie Simon Blais. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Passant de la France à l’Italie, pour finalement partager sa vie entre New York, Los Angeles et Toronto, l’artiste a rapidement connu une reconnaissance internationale.

Elle a notamment signé des murales dans de nombreuses villes nord-américaines, souvent traversées par les puissants faisceaux de couleur qui sont devenus sa signature.

Ceux-ci, selon la Galerie Simon Blais, traduisent l’optimisme ambiant et siéent à l’esprit progressiste d’une génération instigatrice d’importantes avancées sociales .

Cette fougue a caractérisé Rita Letendre pendant toute sa vie, selon Simon Blais.

La vie n’est pas une chose anodine, je veux qu’elle soit grandiose et forte , confiait-elle d’ailleurs au Toronto Star, en 2017.

Ce texte a été écrit à parti d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, reporter culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.