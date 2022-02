Des élus de l’Est prêts à se prononcer contre la Loi sur les mesures d’urgence

Ces débats historiques sont en cours depuis jeudi et ont repris samedi matin.

À l’instar de sa formation politique, le conservateur Bernard Généreux n’hésitera pas bien longtemps avant de se prononcer. Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup estime que le premier ministre Justin Trudeau a sorti un canon pour essayer de tuer une mouche .

Bernard Généreux, député fédéral de la circonscription de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, en période de questions (archives) Photo : Christian Diotte

Pour lui, l’administration Trudeau a créé un précédent en utilisant en guise de prévention une loi conçue pour contrer les urgences immédiates. Cette loi, rappelle le député Généreux, donne des pouvoir absolument fabuleux au gouvernement .

« Au moins quatre autres manifestations à travers le Canada ont été démantelées dans des conditions normales et avec des moyens normaux. Il était tout à fait possible de faire exactement la même chose à Ottawa sans cette mesure d’urgence. » — Une citation de Bernard Généreux, député conservateur dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup

La députée bloquiste dans Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Kristina Michaud, est du même avis, précisant que le recours à cette loi assez extrême n’a pas été nécessaire pour dénouer l’impasse sur le pont Ambassador, à Windsor.

Sa position, comme celle du Bloc québécois, est déjà très claire.

« C’est une loi de dernier, dernier, dernier recours. Elle n’a jamais été invoquée depuis son adoption, en 1988. » — Une citation de Kristina Michaud, députée d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia

La députée Michaud rappelle que la situation aurait pu être réglée à l’aide des dispositions du Code criminel. La Loi sur les mesures d’urgence, on ne peut pas l’utiliser à toutes les sauces , déplore l’élue.

La députée bloquiste Kristina Michaud Photo : Bernard Thibodeau

Selon elle, le Canada assiste actuellement à une instrumentalisation de la crise aux bénéfices du premier ministre. Ce dernier n’a rien tenté, à son avis, avant d’invoquer une mesure exceptionnelle.

C’est son dernier recours pour se sauver la face. Je pense qu’il est conscient qu’il n’a rien fait, qu’il n’a pas agi assez rapidement, et là, il sort la bombe atomique au jour 18 , défend Kristina Michaud.

Sa consœur bloquiste dans la circonscription de Manicouagan, Marilène Gill, opine dans le même sens. La parlementaire estime que le recours à la Loi sur les mesures d’urgence est un cosmétique .

Marilène Gill, députée du Bloc québécois pour la circonscription de Manicouagan Photo : Marilène Gill

Elle est d’avis que les lois déjà existantes auraient été suffisantes pour mettre un terme au siège d'Ottawa. C’est inutile, c’est un peu de la poudre aux yeux , mentionne-t-elle.

Bien entendu, il aurait fallu que quelque chose soit fait avant, lance l’élue de la Côte-Nord. La première chose qu’il aurait dû faire, c’est d’aller écouter les gens. […] Il y a eu un silence de 23 jours.

Selon elle, le gouvernement, qui a manqué de leadership dans ce dossier, doit désormais faire la démonstration que le recours à la Loi sur les mesures d’urgence est nécessaire.

« On l’a vu avec Québec. Le gouvernement Legault a réussi, en deux jours, à faire en sorte que ça se termine. Une manifestation, ça va. Une occupation, un siège, on n’en veut pas! » — Une citation de Marilène Gill, députée bloquiste dans Manicouagan

La députée Michaud indique par ailleurs qu’elle comprend l’exaspération de la population relativement aux mesures sanitaires. De nombreux citoyens de sa circonscription ont quitté le Bas-Saint-Laurent en direction de Québec, samedi matin, pour y manifester.

L’élue rappelle que le calendrier de déconfinement a déjà été annoncé par Québec. Je m’explique mal que des gens fassent encore la route jusqu’à Québec pour aller manifester pour quelque chose qui va arriver de toute façon , lance-t-elle, priant les manifestants d’agir de façon pacifique.

Et le NPD?

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a mentionné son intention d’appuyer la Loi sur les mesures d’urgence. Son chef, Jagmeet Singh, a néanmoins laissé entendre, jeudi, qu’il pourrait s’y opposer si la crise est terminée au moment du vote.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Je trouve qu’ils ont été assez rapides à donner leur appui sans considérer toutes les conséquences qui pourraient en découler. C’est ça qui est déplorable , lance Mme Michaud, appelée à commenter les intentions du Nouveau Parti démocratique NPD .

S’il vote contre, ce serait une hypocrisie politique absolument incroyable de la part du Nouveau Parti démocratique NPD , renchérit pour sa part le député Bernard Généreux.

J’espère que le Nouveau Parti démocratique NPD va voter contre ce décret de la Loi sur les mesures d’urgence , commente quant à elle Marilène Gill.

Confinés au Parlement

Les députés fédéraux ont pu retourner au Parlement samedi matin, escortés par des agents de la Gendarmerie royale du Canada. Selon Kristina Michaud, ceux-ci ne sont néanmoins plus en mesure d’aller et venir en raison des opérations policières qui ont lieu à proximité.

On vient tout juste d’avoir un mémo comme quoi on est en confinement dans la cité parlementaire. On ne peut plus rentrer ni quitter, c’est verrouillé pour des raisons de sécurité , a-t-elle indiqué à Radio-Canada en début d’après-midi samedi.

Il nous a été impossible de joindre la députée libérale de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine Diane Lebouthillier samedi.

Avec les informations de Jérôme Boucher-Lévesque