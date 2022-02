L’idée d'un revenu minimum garanti progresse à l'Île-du-Prince-Édouard

L'Île-du-Prince-Édouard, ses plages, sa pêche, ses fermes agricoles, sa capitale rayonnante et sa gastronomie : des images qui font rêver, mais qui cachent une réalité beaucoup moins reluisante où se mêlent une crise du logement, une hausse de l'itinérance et de la pauvreté des enfants, ainsi qu'une augmentation de l'insécurité alimentaire.

« De nombreux insulaires vivent dans une situation de pauvreté. » — Une citation de Trish Altass, député du Parti vert

Les élus provinciaux sont conscients de ces problèmes et se sont fermement engagés à les résoudre.

Une piste de solution : l'instauration d'un revenu minimum garanti.

L'idée est simple. Au lieu de multiples programmes gouvernementaux, comme l'aide sociale ou l'assurance-emploi, un seul programme offrirait à ceux qui en ont besoin un revenu suffisant pour vivre.

Une option plébiscitée par tous les partis politiques, dont Trish Altass qui a dirigé le comité sur la pauvreté entre 2019 et 2020 . Chaque insulaire devrait pouvoir vivre dans la dignité, avec un revenu minimum , explique-t-elle.

La députée des verts, Trish Altass, a dirigé le comité sur la pauvreté en 2020. Elle appuie la création d'un projet pilote sur le revenu minimum garanti. Photo : Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édoaurd

Un projet impossible sans l'aide d'Ottawa

Le gouvernement provincial confirme avoir entrepris des démarches auprès du gouvernement fédéral.

Cette discussion implique plusieurs paliers gouvernementaux, tant au niveau provincial que fédéral, et la conversation est en cours , indique dans un courriel une porte-parole du ministère du Développement social et du Logement.

Pour aller de l'avant, l'Île-du-Prince-Édouard a besoin d'argent et de l'aide d'Ottawa, car un tel programme coûterait environ 260 millions de dollars chaque année, soit deux fois et demie la totalité du budget du ministère provincial du Développement social et du Logement.

Il n'y a pas que les politiciens de l'Île-du-Prince-Édouard qui voient l'idée d'un projet-pilote d'un bon oeil.

Des sénateurs y croient aussi.

« Je crois que pour en avoir le coeur net, il faudrait que le gouvernement fédéral effectivement aide l'Île-du-Prince-Édouard à financer un projet pilote sérieux, et suffisamment long pour que l'on puisse vraiment comprendre les effets positifs et négatifs d'un revenu minimum garanti pour toutes les personnes vulnérables. » — Une citation de Julie Miville-Dechêne, sénatrice indépendante

La sénatrice Julie Miville-Dechêne défend la création d'un projet pilote sur le revenu minimum garanti à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet

Pour l'instant, les négociations n'avancent pas.

Le fédéral ne s'engage pas financièrement, et propose seulement de partager ses données disponibles pour mettre en place un revenu minimum garanti.

C'est décourageant, dit la députée Trish Altass, qui considère que c'est nettement insuffisant.

Pour l'instant, le gouvernement fédéral ne semble pas enclin à accepter la demande de l'Île-du-Prince-Édouard et de contribuer financièrement à un programme de revenu minimum garanti , constate la sénatrice Julie Miville-Dechêne.

L'expérience ontarienne entraîne des réticences

Une réticence de la part du gouvernement de Justin Trudeau qui s'explique par l'échec, en Ontario, d'un programme-pilote sur le revenu minimum garanti.

En avril 2017 , l'Ontario a tenté cette expérience auprès de 4000 personnes à Thunder Bay, Lindsay, Hamilton et Brandford.

L'objectif était d'octroyer aux personnes admissibles un paiement afin de leur garantir un niveau de revenu minimum, quel que soit leur statut d'emploi, pendant trois ans.

Selon un modèle de crédit d'impôt, le projet pilote permettait aux participants de toucher jusqu'à 17 000 $ pour une personne seule et 24 000 $ pour un couple.

Mais un changement de gouvernement provincial a fait dérailler le projet. Les conservateurs nouvellement élus ont choisi d'y mettre fin prématurément.

« Les projets pilotes peuvent être très dangereux pour les participants. Ce type de programmes peuvent être facilement annulés, et cela laisse les participants dans un système où ils sont les perdants. » — Une citation de David Macdonald, économiste en chef, Centre canadien des politiques alternatives.

David Macdonald est économiste en chef au Centre canadien des politiques alternatives. Selon lui, un simple projet pilote n'a que peu d'intérêts.

Nous n'allons rien trouver de surprenant dans cette expérience. On va trouver que la majorité des participants vont retourner à l'école et ne pas travailler. Ils vont prendre cet argent pour faire des investissements sur le long terme , explique-t-il.

La sénatrice Miville-Dechêne s'interroge : comment savoir si l'idée fonctionne, si on ne l'a jamais mise à l'épreuve ?

« L'acceptation sociale d'un tel programme serait beaucoup plus grande si on prouve que cela marche, si on prouve qu'il y a des effets positifs plus importants que les effets négatifs. » — Une citation de Julie Miville-Dechêne, sénatrice indépendante

L'enjeu de ce projet pilote pourrait être grand. En cas de financement d'un tel projet sur trois ou cinq ans par le gouvernement fédéral, Ottawa aurait des réponses sur la viabilité d'un tel programme à l'échelle nationale.

Selon David Macdonald, dans ce cas-ci, le premier ministre Justin Trudeau pourrait éventuellement se laisser tenter, si le but est de tester les contours pour un programme national qui va commencer dans trois années, alors là, cela peut valoir la peine .

L'économiste du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) David Macdonald Photo : Centre canadien de politiques alternatives

L'île pourrait proposer un projet en solo

En attendant, le gouvernement insulaire n'écarte pas l'idée de faire son propre programme de revenu de base garanti. Un projet uniquement pour l'île, à plus petite échelle.

Quatre mille Insulaires seraient sélectionnés. Le coût du projet serait d'une vingtaine de millions de dollars par année. Une initiative vivement souhaitée par le Parti vert.

« Nous encourageons le gouvernement provincial à travailler sur un projet pilote plus petit. Nous espérons voir rapidement des avancées dans ce dossier. » — Une citation de Trish Altass, député du Parti vert, Tyne Valley - Sherbrooke

Reste à savoir si un tel projet pourrait aller prochainement de l'avant à l'Île-du-Prince-Édouard. Difficile à envisager d'ici les prochaines élections provinciales prévues au printemps 2023.