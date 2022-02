Manifestation contre les mesures sanitaires à Rouyn-Noranda

Des opposants aux mesures sanitaires organisent samedi une manifestation à la Place de la citoyenneté et de la coopération de Rouyn-Noranda.

Malgré le froid, plusieurs dizaines de citoyens munis de pancartes et de drapeaux du Canada et du Québec sont présents sur place. Ils exigent la levée du passeport vaccinal et expriment leur ras-le-bol des mesures sanitaires.

Des adultes, mais aussi des plus petits participent à l'événement le tout dans une ambiance bon enfant et en présence des policiers de la Sureté du Québec.

Un manifestant de Val-d'Or demande la démission de François Legault et de Justin Trudeau et la levée des mesures sanitaires ainsi que le passeport vaccinal. Il croit que les récents assouplissements annoncés par Québec ne sont pas suffisants. Ce n'est pas suffisant parce qu'ils peuvent les remettre quand ils veulent. Des grippes il va y en avoir à l'année alors c'est important qu'ils annulent ça et que ça ne revienne plus, dit-il.

Une autre manifestante d'Amos qui travaille avec des personnes âgées affirme que les mesures sanitaires sont difficiles à supporter. Elle dit aussi manifester pour ses petits enfants et que ça fait du bien de sortir voir du monde.

Anne-Marie Cloutier de Rouyn-Noranda demande la liberté pour tous, l'égalité, les vaccinés autant que les non- vaccinés ont les mêmes droits, et [elle] ne vois pas pourquoi on creuse le fossé entre les deux.

Elle croit que le gouvernement du Québec tente de calmer les choses en annonçant les allègements aux mesures sanitaires. Oui ils allègent, mais ça ne veut pas dire que ça ne reviendra plus non plus , dit-elle.

Dimanche, les opposants aux mesures sanitaires comptent organiser un convoi de véhicules qui sillonnera les rues de plusieurs municipalités de l'Abitibi.