Des cinéastes passent au sociofinancement pour raconter l’intégration d’immigrants

Rahat Zaidi, une professeure en recherche à l’École d’éducation Werklund de l’Université de Calgary, et la cinéaste Nina Sudra voulaient montrer les barrières auxquelles se butent les familles qui arrivent au Canada, notamment en matière d’éducation.

Leur documentaire, Bridging The Gap, se veut une ressource que ses auteures espèrent voir utilisée par les écoles du pays et du reste du monde.

C’est rare qu’on entende des parents venus des quatre coins du monde raconter leurs rêves et expliquer les ambitions qu’ils ont pour leurs enfants , explique Rahat Zaidi.

Les cinéastes espèrent que leur projet permettra de créer de nouvelles relations et de faciliter la compréhension mutuelle entre les familles réfugiées et les universités.

On entend trop peu parler de la nature des défis auxquels [ces familles] font face. Comme société d’accueil, on ne comprend pas non plus l’écart qu’elles doivent combler pour s’intégrer à la société lorsqu’elles arrivent , ajoute Mme Zaidi.

Né de l’expérience vécue

Le père de Nina Sudra est parti de l’Ouganda pour se réfugier au Canada. La cinéaste raconte avoir été témoin des difficultés de ses parents à s’adapter à leur nouvelle vie. Elle ajoute avoir voulu, très jeune, raconter l’expérience de sa jeunesse.

Le plus grand défi est de garder l’équilibre entre les expériences positives et négatives , explique-t-elle.

Les deux existent et l’enjeu est de les raconter de manière convaincante et divertissante afin de susciter l’engagement du spectateur et l’inciter à réfléchir, à se poser des questions, à en parler.

Pour y arriver, Rahat Zaidi et elle ont invité des familles de migrants à raconter leur propre histoire.

Si elles sont satisfaites du travail réalisé jusqu’à maintenant, elles souhaitent tout de même ouvrir encore plus leur perspective, c’est pourquoi elles se tournent vers le sociofinancement.

Les films coûtent cher. On voudrait que les gens donnent avec l’idée qu’une fois publié, le film servira à améliorer la vie des gens qui arrivent au Canada, en plus de permettre aux enseignants de voir ces familles de l’intérieur , précise Nina Sudra.

Le documentaire a déjà reçu 25 000 $ du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. L’équipe de création espère toutefois obtenir du public une somme équivalente pour bonifier l’offre.

La campagne organisée en collaboration avec l’Université de Calgary a déjà amassé 7000 $.

Avec les informations de Dan McGarvey