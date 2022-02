Un convoi de 30 véhicules en direction de Québec

Les opposants aux mesures sanitaires rencontrés au point de rencontre à Laterrière vont rejoindre d'autres protestataires provenant du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, de Lanaudière, de la Montérégie et de Montréal dans la Vieille Capitale.

Un convoi motorisé en partance de Saguenay a pris la direction de Québec ce matin. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Même si le gouvernement provincial a récemment présenté son calendrier de déconfinement en plus d'annoncer l'abandon progressif du passeport vaccinal, ils entendent manifester à proximité de l'Assemblée nationale.

Si beaucoup de manifestants ont refusé une entrevue à Radio-Canada, l’un des organisateurs du convoi, Stéphane Gagnon, a voulu rappeler les raisons de son implication.

L’un des organisateurs du convoi du Saguenay vers les manifestations anti-mesures sanitaires de Québec, Stéphane Gagnon. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le masque pour les enfants à l’école, ça c’est la première des choses, dit-il. L’urgence sanitaire est encore là, le gouvernement gouverne par décret, il a tous les pouvoirs et on en est plus là aujourd’hui.

Il a aussi précisé être contre l'identité numérique proposée par le nouveau ministère de la Cybersécurité et du Numérique, mené par Éric Caire.

Selon des informations de Roby St-Gelais.