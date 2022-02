Portes ouvertes dans les sentiers de motoneige cette fin de semaine

Les adeptes de cette activité pourront profiter gratuitement de milliers de kilomètres de sentiers.

En Abitibi-Témiscamingue, les clubs motoneigistes de la région seront sur le terrain pour faire de la sensibilisation auprès des usagers.

C'est le cas d'une dizaine d'agents du Club motoneigistes de Rouyn-Noranda qui vont s'assurer du bon déroulement de l'événement.

Le président Daniel Audy dit que c'est l'occasion de faire la promotion de la motoneige.

Ce sont des journées de promotion de la motoneige et en même temps, le gouvernement du Québec veut avoir ces journées-là pour dire à ceux qui font de la motoneige et qui n'ont peut-être pas l'argent pour aller se promener dans les sentiers d'avoir une chance au moins une fois par année d'aller voir ce que ça donne dans les sentiers de motoneige , dit-il.

Une année record du côté des adhésions

Malgré un début de saison difficile, le club s'en tire mieux en matière d'adhésion.

Le président a d'ailleurs enregistré un chiffre record cette année.

Les sentiers sont super beaux, il y en a en masse de neige pour tout le monde et puis pour ce qui est des membres, c'est un record depuis plusieurs années, on est rendu à 1700 membres. C'est énorme, c'est le fun d'avoir ça , dit le responsable.

Si on retourne voilà 7 ans, on n'avait même pas 1000 membres et là on est rendus à 1700 membres juste pour Rouyn-Noranda. C'est une augmentation de 10 % par rapport à l'an passé, précise Daniel Audy. Nous, avec la pandémie l'année passée, c’était une plus courte saison, on pensait que ça allait diminuer, mais au contraire il y a plus d'adeptes régionaux locaux qui ont renouvelé avec le sport et qui se sont acheté des motoneiges et si tu parles aux commerçants, ils manquent de motoneiges

Il affirme que cette année, les motoneigistes ontariens sont de retour dans la région et en grand nombre.

Rappelons qu'en vertu des nouvelles mesures de la Loi VHR, les conducteurs âgés de 16 à 17 ans doivent détenir un permis de conduire valide en plus du certificat de formation.