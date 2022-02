Reprise du débat à propos de la Loi sur les mesures d’urgence au Parlement

Le président de la Chambre, Anthony Rota, a confirmé la réouverture du Parlement tard vendredi soir après une journée d'arrêt en raison de l'intervention policière destinée à déloger les manifestants qui bloquent le centre-ville d'Ottawa depuis 23 jours.

Alors que certains députés opposés au recours à une telle mesure invoquent le droit de manifester et que le recours à cette Loi n'est pas justifié, puisque d'autres dispositions existent. Les autorités fédérales affirment plutôt que les organisateurs du mouvement veulent renverser le gouvernement et qu'un tel recours est aussi justifié afin aussi de redonner leurs droits aux résidents d'Ottawa.

Le Canada a connu plusieurs crises, dont celle d'Oka en 1990, sans que la Loi sur les mesures d'urgence ne soit invoquée, a souligné le député conservateur Doug Shipley qui déplore l'ingérence de l'État dans la vie privée des Canadiens .

Ce qui devait être une anecdote est devenu un épisode dans l'histoire canadienne , a souligné la députée bloquiste Kristina Michaud. Elle compare l'utilisation de la Loi sur les mesures d'urgence à ouvrir la boîte de Pandore.

Les débats dureront toute la fin de semaine. M. Rota a aussi assuré que cette interruption ne nuira pas au vote sur le recours à cette loi, qui aura lieu lundi soir à 20 h (HNE). Les députés de tous les partis en Chambre sont engagés dans ce débat historique. Ceux qui veulent s'exprimer le feront , a-t-il fait valoir.

Enquête indépendante demandée

Ce que nous avons vu ces trois dernières semaines est une honte nationale , a déclaré samedi Charlie Angus, député néo-démocrate de Timmins–James Bay.

Il demande qu'une enquête indépendante soit lancée pour analyser notamment les échecs en matière de sécurité publique qui ont permis à la situation de se dégrader.

Vendredi, l'intervention des forces de l'ordre a entraîné plus de 100 arrestations et le remorquage de 21 camions immobilisés non loin du parlement. La police poursuit ses efforts samedi.

La police d'Ottawa a déclaré vendredi que la décision du gouvernement fédéral d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence a contribué à accélérer son intervention contre la manifestation du convoi de camionneurs.

Les trois ordres de gouvernement qui se sont réunis pour soutenir nos efforts dans ce domaine nous ont permis d'obtenir le succès auquel nous commençons à assister en ce moment , a déclaré Steve Bell, chef de police par intérim de la police d'Ottawa.

D'autres détails suivront.