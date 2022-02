Manifestations : la circulation et certains services municipaux affectés

Alors que l’opération se poursuit, Ottawa conseille aux résidents d’éviter tout déplacement non essentiel au centre-ville. La zone située entre l’avenue Bronson jusqu’au canal Rideau, et entre l’autoroute 417 et à la Colline du Parlement, est toujours sécurisée.

Les répercussions sur la circulation vont évoluer et pourraient toucher d'autres secteurs d'Ottawa, anticipe la municipalité. Les gens qui comptent prendre la route peuvent suivre les mises à jour de la Ville sur ce compte Twitter  (Nouvelle fenêtre) ou sur cette carte interactive  (Nouvelle fenêtre) .

Le transport en commun reste réduit au centre-ville. Le train léger ne dessert plus les stations entre Pimisi et Hurdman. Il est toujours possible d’emprunter l’O-Train entreTunney’s Pasture et Pimisi, à l’ouest de la zone rouge, et entre Blair et Hurdman, à l’est.

Quant aux autobus, les déviations en place pour les trajets au centre-ville sont toujours en vigueur.

Les succursales Centrale et Rideau de la Bibliothèque publique d’Ottawa restent fermées. Il en est de même pour l’hôtel de ville et ses installations, dont son stationnement et la Patinoire des rêves.

Certains services de Santé publique Ottawa sont suspendus. La clinique dentaire d’Ottawa, située au 40, rue Cobourg, ainsi que la clinique de vaccination du complexe sportif Minto de l’Université d’Ottawa sont fermés.

Quant au déneigement, la Ville ne prévoit pas d'incidence sur ses opérations dans les secteurs autres que le centre-ville. Près de la Cité parlementaire, les accès piétonniers et les itinéraires d’urgence seront priorisés.

La collecte des déchets ne devrait pas subir les impacts de la manifestation, ajoute la municipalité. La collecte des poubelles en bordure de rue et des déchets s’effectue là où l’accès le permet.