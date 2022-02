Place à l’Hiver en Fête de Val-d'Or

Les citoyens sont invités à participer à une panoplie d'activités sur deux sites, la Cité de l'Or et la Place Agnico Eagle.

Il y a notamment des jeux gonflables, de la glissade, un parcours de trottinettes des neiges, une course d'obstacles ou encore une fermette pour les plus petits.

Le tout autour de foyers extérieurs et d'un bar à chocolat chaud.

Côté spectacle, il sera possible d'assister aux spectacles d'Alexandre Tremblay, les Jaseurs Boréals.

Le Festival d’humour de l’Abitibi-Témiscamingue tient une présentation avec quatre humoristes de la relève qui vont se produire à la Salle Félix-Leclerc samedi soir.

On voulait vraiment dans la mesure du possible faire un événement ou les gens pouvaient se déplacer et se regrouper dans le respect des exigences de la santé publique. Des le départ, on a décidé de séparer nos sites en deux pour maximiser la possibilité bavoir le plus grand nombre de festivaliers , explique Luc Lavoie, le coordonnateur de l'événement.

Les mesures se sont allégées tout récemment donc on peut avoir 5000 personnes sur un site. Il y a le passeport vaccinal qui demeure comme exigence de la santé publique même si c'est à extérieur , ajoute le responsable.

Il rappelle que l'accès aux deux sites est gratuit.