La police d’Ottawa déterminée à mettre fin au blocage du centre-ville

Le périmètre de sécurité établi jeudi par les policiers est toujours en place. Différents points de contrôle ont été mis sur pied afin de filtrer l'accès au centre-ville. Seules les personnes qui travaillent ou vivent dans la zone sont autorisées à passer. Le secteur sécurisé s’étend de la rue Bronson à l'ouest, jusqu'au canal Rideau à l'est, et du parlement au nord, jusqu'à l'autoroute 417 au sud.

La zone sécurisée, les rues et voies réduites ou fermées au centre-ville d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Yosri Mimouna

Plus de 100 arrestations ont été faites vendredi et 21 véhicules ont été remorqués. Environ mille policiers de sept corps de police ont participé aux opérations. Les personnes arrêtées ont été accusées de diverses infractions, dont de méfaits.

L'une des figures de proue du convoi, Pat King, a été arrêtée en début d'après-midi. Jeudi, deux des organisateurs du convoi des camionneurs, Tamara Lich et Christopher John Barber, ont également été placés en détention. Ce dernier a obtenu sa libération sous conditions vendredi soir.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) rappelait une fois de plus ce matin sur Twitter aux manifestants de cesser toute activité illégale et retirer immédiatement [leur] véhicule . Le chef intérimaire du Service de police d'Ottawa SPO , Steve Bell, a assuré que les policiers font tout leur possible pour éviter d’utiliser la force comme recours. Ce dernier a indiqué qu’aucun manifestant n’avait subi de blessures au cours des dernières interventions.

Des policiers à cheval ont été aperçus en soirée vendredi au centre-ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

D’autres perturbations en prévision

La Ville d’Ottawa a fait savoir à ses citoyens que la circulation et les services seraient perturbés toute la fin de semaine en raison des opérations policières en cours. Les services de transports en commun sont limités au centre-ville, a précisé vendredi OC Transport, sur Twitter. La Ville a aussi rappelé aux habitants d’éviter tous déplacements non essentiels dans le secteur.

Pendant ce temps, les députés fédéraux vont pouvoir retourner siéger à la Chambre des communes. Les parlementaires doivent poursuivre toute la fin de semaine le débat sur la Loi sur les mesures d'urgence, invoquée en raison de la manifestation au centre-ville d'Ottawa et dont le vote est prévu lundi soir, à 20 h (HNE).

La veille, la séance avait été annulée et les élus avaient été avisés de ne pas se rendre au Parlement, en raison des opérations policières. Le leader en chambre du gouvernement, Mark Holland, a assuré que cette interruption ne nuira pas au vote sur le recours à la loi.