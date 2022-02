Hugo Blouin et sa bande chantent à nouveau la commission Charbonneau

Le musicien Hugo Blouin récidive avec son nouvel album Charbonneau ou les valeurs à' bonne place, volume 2. Comme le premier volume, cet opus de six morceaux reprend avec humour et créativité les témoignages de la commission Charbonneau, sur fond de musique jazz.

Je n’ai pas pu résister! lance-t-il en entrevue.

On le sait, il y a des choses incroyables qui se sont dites à la commission, et on pourrait en faire des dizaines de volumes. Mais je pense que je vais m’arrêter à deux volumes , ajoute-t-il, sourire en coin.

Le sujet est d’ailleurs toujours d’actualité, selon lui. Cette année marque les 10 ans du début de l’emblématique commission Charbonneau, qui visait à débusquer la corruption et la collusion dans l’industrie de la construction québécoise.

L'album débute par la pièce La belle grosse chaîne, qui reprend le témoignage du syndicaliste Bernard Gauthier, souvent appellé « Rambo », accompagné de la guitare de René Lussier.

Le morceau Une business s'intéresse plutôt au témoin-vedette de la Commission, l’entrepreneur Lino Zambito, qui chante la collusion .

Hugo Blouin confie que les chansons du second volume de Charbonneau ou les valeurs à' bonne place étaient déjà composées lors de la mise en vente du premier album. Ce dernier, paru en 2018, met en vedette la voix de Kathryn Samman et les sonorités d’un quintette jazz.

Le second opus, lui, rassemble 14 musiciens. C’est donc un projet plus ambitieux, qui demandait plus de temps, plus de moyens, et plus de prévisibilité , résume Hugo Blouin.

D'ailleurs, le compositeur a déjà un autre projet tout aussi loufoque en tête : un album sur la place du hockey dans la culture québécoise, dont toutes les chansons sont déjà composées.