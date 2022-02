Les surcoûts de Trans Mountain menacent sa viabilité économique, selon des experts

Alors que les investissements nécessaires à la réalisation du projet d'extension du pipeline Trans Mountain ont triplé, le gouvernement fédéral annonce qu’il ne financera pas les surcoûts avec de l’argent public. Une annonce qui fragilise la viabilité économique du projet, selon des experts et des militants environnementaux.

Le coût du projet d'agrandissement du pipeline Trans Mountain, acheté par Ottawa en 2019, est désormais estimé à plus de 21 milliards de dollars.

Déjà revu à la hausse de 7,4 à 12 milliards de dollars une première fois, le coût total du projet est aujourd'hui trois fois supérieur aux projections initiales.

La date de mise en service du pipeline, qui devrait tripler la capacité de transport du pétrole de la grande région d'Edmonton au terminal de Burnaby, a été reculée au troisième trimestre de 2023.

L’entreprise justifie cette nouvelle hausse des coûts par l’impact de la pandémie et les inondations survenues en Colombie-Britannique, qui ont forcé la fermeture temporaire du pipeline principal.

Le projet sera rentable pour le Canada, dit le PDG de Trans Mountain

Malgré ces retards et ces augmentations de coûts, le président-directeur général de Trans Mountain Corporation (TMC), Ian Anderson, tout comme le gouvernement fédéral, maintient que le projet sera rentable pour le Canada, alors que des experts et des organisations environnementales soutiennent le contraire.

« Le gouvernement ne dépensera pas de fonds publics supplémentaires pour le projet, et [...] la TMC obtiendra plutôt le financement nécessaire pour achever le projet auprès d’un tiers, soit sur le marché de la dette publique ou auprès d’institutions financières. » — Une citation de Communiqué du ministère des Finances du Canada

À Ottawa, le ministère des Finances explique cependant dans un communiqué que compte tenu du fait que 50 % du pipeline est déjà construit et de la diminution des risques associés au projet, le gouvernement ne financera plus ses coûts supplémentaires.

Le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX) est le doublement d’un pipeline qui a été construit en 1953. Il va d’Edmonton, en Alberta, au terminal maritime de Westridge et à la raffinerie Chevron, tous deux situés à Burnaby, en Colombie-Britannique. Photo : Office national de l'énergie

Fini l’argent public

Le ministère des Finances indique par ailleurs que le gouvernement n’a pas l’intention d’être le propriétaire à long terme du projet , et rappelle la confiance continue du gouvernement à l’égard du recouvrement des investissements publics antérieurs dans le pipeline, dans l’espoir d’un rendement financier positif .

Un optimisme que ne partage pas Eugene Kung, avocat auprès de l'organisation environnementale West Coast Environmental Law.

En fermant les robinets du soutien financier du gouvernement, le financement de la construction du [pipeline] augmentera encore les coûts pour la société d'État, car TMC devient un passif politique en plus d'un passif financier , écrit-il dans un communiqué.

« L'analyse de rentabilité déjà effondrée de TMC est pire que jamais, et le coût va probablement encore augmenter. » — Une citation de Eugene Kung, avocat, West Coast Environmental Law

Dans un communiqué publié vendredi, l'association environnementale Wilderness Committee affiche son scepticisme quant à la capacité de l’État à lever des fonds auprès des marchés.

Le doublement du pipeline en fera passer la capacité de 300 000 à 890 000 barils par jour. L'agrandissement du terminal à Burnaby en Colombie-Britannique permettra d'accueillir 34 pétroliers par moi, plutôt que 5 comme c'est le cas en ce moment. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Quelle personne saine d'esprit prêterait de l'argent à cette société alors que les coûts de construction ont explosé pour atteindre quatre fois l'estimation initiale de 5,4 milliards de dollars? interroge Peter McCartney, militant climatique de l'association.

Le Wilderness Committee demande au gouvernement fédéral de mettre fin au projet. Trans Mountain est un véritable désastre et il est scandaleux qu'on ait permis à cette entreprise de continuer à fonctionner aux frais de l'État pendant tout ce temps , peut-on lire dans leur communiqué.

Un coût croissant pour le contribuable

Selon Thomas Gunton, professeur du programme de planification des ressources et de l'environnement de l’Université Simon Fraser, le coût pour le contribuable va également augmenter significativement .

Dans une étude publiée en mars 2021, en compagnie d'autres chercheurs de l’Université Simon Fraser, il soutenait déjà que l’expansion du pipeline Trans Mountain engendrerait des pertes nettes de 11,9 milliards de dollars pour les Canadiens.

Nous avons estimé le coût net pour le Canada à 11,9 milliards de dollars, et cela était basé sur un coût d'investissement de 12,6 milliards de dollars. Maintenant, le coût du capital a augmenté de manière significative, et le coût net pour les contribuables va dépasser les quelque 20 milliards de dollars que représentent ces nouveaux coûts d'investissement , indique Thomas Gunton.

En 2019, le directeur parlementaire du budget a indiqué que le gouvernement a probablement surpayé l'achat du projet et a aussi mis en garde le Parlement sur d'éventuels retards qui lui coûteraient cher.

Selon ses calculs, une augmentation de 10 % des coûts de construction ou un retard d'un an, sur la base de 9,3 milliards de dollars, rendrait le projet non rentable.

Ces deux événements étant maintenant largement dépassés, la viabilité commerciale de ce projet est aussi mauvaise qu'elle ne l'a jamais été, et elle risque d'empirer , soutient Eugene Kung.

Thomas Gunton prévient par ailleurs que les incidents climatiques, amenés à être plus nombreux, fréquents et intenses, pourraient encore aggraver les coûts économiques, sociaux et environnementaux du projet.

En novembre des chutes de pluie abondante et les glissements de terrain qui ont suivi ont fortement endommagé la route Coquihalla près de Hope. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

La route Coquihalla en Colombie-Britannique a été conçue pour résister à des événements centenaires. Elle a été en grande partie détruite lors des dernières inondations. Les pipelines vont être confrontés aux mêmes types de risques. Le risque pour le contribuable canadien est donc énorme , soutient-il.

De son côté, le gouvernement fédéral souligne que le projet continue d’être un investissement important dans l’économie canadienne, car il crée des milliers d’emplois au Canada et fournira de façon responsable des ressources naturelles canadiennes pour répondre à la demande sur les marchés mondiaux .