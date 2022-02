Changement de garde au World Trade Center de Winnipeg

Mariette Mulaire demeurera présidente du World Trade Center WTC Winnipeg jusqu’au 29 avril.

Madame Mulaire a contribué à ce que l’Agence nationale et internationale du Manitoba fasse partie du réseau du World Trade Center.

Le World Trade Center WTC Winnipeg est une organisation bilingue, créée en 2012, qui se consacre à la promotion d'échanges commerciaux internationaux au Manitoba.

Mariette Mulaire se dit fière d’avoir pu normaliser la francophonie au sein de l’écosystème économique au Manitoba .

On a pu démontrer que la francophonie au Manitoba contribue à l’économie de la province. Quand les gens disent que ça coûte cher le français, non, ça rapporte! Ça rapporte beaucoup plus que ça ne coûte , souligne Mme Mulaire.

Elle ajoute que malgré le changement, la francophonie va continuer d’exister au sein de l’organisme.

Restructuration du World Trade Center Winnipeg

À l’aube de ses 10 ans, le World Trade Centre Winnipeg souhaite collaborer plus étroitement avec la Chambre de commerce de Winnipeg, indique l’organisme dans un communiqué de presse.

Les objectifs pour ce faire sont notamment le partage de locaux et de services, ainsi que la recherche de gains en efficacité pour mieux servir le milieu d’affaires manitobain , précise le communiqué.

Pour la suite, Mariette Mulaire se promet une petite pause , mais dit avoir hâte à la prochaine étape de sa carrière professionnelle.

Mariette Mulaire a également occupé le poste de vice-présidente du World Trade Centre Association.

Avec des informations d'Anne-Charlotte Carignan