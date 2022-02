Un drone du Hezbollah échappe à l’aviation israélienne

Ennemi juré de l'État hébreu et proche allié de l'Iran, le Hezbollah a indiqué dans un communiqué avoir lancé un drone en mission de reconnaissance pendant 40 minutes dans l'espace aérien israélien. Malgré les nombreuses tentatives de l'ennemi pour l'intercepter, le drone n'a pas été touché.

Dans le nord d'Israël, des habitants se sont précipités dans les abris après le retentissement des sirènes d'alarme en raison d'un drone qui a pénétré dans l'espace aérien depuis le Liban , selon un communiqué de l'armée.

Le système de défense antiaérienne Dôme de fer a été actionné et des avions de combat ont patrouillé dans la zone , a ajouté le texte.

Mais le contact radar a été perdu avec le drone , a-t-il souligné, laissant entendre que l'appareil n'avait pas été intercepté.

Au Liban et après ce nouveau tir de drone par le Hezbollah, des avions de combat israéliens ont survolé Beyrouth à très basse altitude, franchissant le mur du son.

Des vidéos montrant des avions de combat, visibles à l'œil nu, survolant la capitale libanaise ont circulé sur les réseaux sociaux. L'armée libanaise a confirmé le survol de Beyrouth par des appareils israéliens, selon l'agence nationale ANI.

Jeudi, l'armée israélienne a affirmé avoir abattu un drone lancé, selon elle, par le Hezbollah.

Israël et le Liban sont deux pays techniquement en état de guerre.

Le Hezbollah fabrique ses propres drones, selon son chef

Le Hezbollah est la principale force politique et militaire au Liban et la seule faction libanaise à avoir conservé ses armes au sortir de la guerre civile (1975-1990).

Le mouvement chiite, qui siège au gouvernement et au Parlement libanais, est considéré comme une organisation terroriste par plusieurs pays arabes et occidentaux.

Mercredi, son chef Hassan Nasrallah a affirmé dans un discours télévisé que le Hezbollah avait commencé à fabriquer des drones depuis longtemps, l'ennemi israélien voulant l'empêcher d'acheminer des drones depuis l'Iran .

Ce n'est pas un secret pour les Israéliens [...], nous possédons la capacité de transformer nos missiles en missiles de précision , a-t-il averti.

En janvier, la capture d'un drone du Hezbollah a permis à l'armée israélienne d'accéder pour la première fois à des données montrant la manière dont le mouvement libanais opérait ces engins volants, avaient indiqué des sources de sécurité israéliennes.

En 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah a fait en 33 jours plus de 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, en majorité des militaires.

Depuis cette guerre, Hassan Nasrallah vit caché et n'est apparu que très rarement en public.

Le Liban est aujourd'hui frappé par la pire crise socioéconomique de son histoire, imputée par une grande partie de la population à la classe dirigeante accusée de corruption. Des élections législatives sont en principe prévues pour le mois de mai.