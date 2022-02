Le marché du logement demeure en équilibre à Sept-Îles et à Baie-Comeau

La Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) a publié vendredi les résultats de sa dernière enquête sur les logements locatifs. Si ces données confirment un grave recul de la disponibilité des logements dans plusieurs villes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, la tendance est beaucoup moins marquée sur la Côte-Nord.

À Sept-Îles comme à Baie-Comeau, le taux moyen d'inoccupation est demeuré, au cours de la dernière année, plus élevé que 3 %. Ce seuil représente, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL , l'équilibre du marché.

Une baisse de logements disponibles est néanmoins constatée à Sept-Îles. Le taux d’inoccupation y est passé, d’octobre 2020 à octobre 2021, de 5,8 % à 4,1 %.

Ce sont les appartements comprenant trois chambres ou plus qui sont désormais plus difficiles à trouver, ayant passé de 4,9 % à 1,2 % d'inoccupation. Les appartements à deux chambres suivent, avec une variation de 3 % à 1,6 %.

À Baie-Comeau, la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL enregistre une très faible augmentation des logements disponibles : cette statistique est passée de 3,7 % en 2020 à 3,8 % en 2021. La hausse est un peu plus marquée dans le secteur Marquette.

Et le prix?

L’augmentation du prix mensuel du loyer est plus marquée à Sept-Îles. En moyenne, le versement est passé de 679 dollars à 692 dollars. La hausse la plus considérable touche les studios, désormais chiffrés en moyenne à 588 dollars par mois, soit 75 dollars de plus qu’en 2021.

À Baie-Comeau, le coût du loyer demeure relativement stable. La facture moyenne n’a bondit, globalement, que de deux dollars. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL , elle a augmenté de 11 dollars dans le secteur de Mingan, mais elle a chuté de 9 dollars sur le territoire de Marquette.

Si le prix des logements de deux chambres a baissé de 14 dollars à Baie-Comeau, il en coûte désormais, en moyenne, 53 dollars de plus pour louer un logement de trois chambres ou plus.