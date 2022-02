La saga de Kamila Valieva déçoit des jeunes patineuses artistiques de la région

La patineuse de 15 ans avait pu participer à la finale individuelle malgré un résultat positif à un test antidopage avant les Jeux olympiques de Pékin. Elle a finalement terminé au 4e rang, ayant eu du mal à résister à la pression.

Je mentirais si je disais que ça a été une surprise malheureusement. Mon petit côté naïf a toujours refusé de croire que ça se faisait. Là, c'est sûr que quand on l'a comme ça, que ça sort, on ne peut pas nier le fait. C'est sûr que c'est décevant. Moi, ça m'a donné un peu mal à mon sport , a exprimé Marie-Noëlle Potvin, entraîneuse-chef du club de patinage artistique Les Mazurkas de Jonquière.

Selon elle, le scandale aura certainement des répercussions importantes sur l'image de cette discipline.

Ça vient vraiment entacher parce que, honnêtement, qui aurait cru que dans le patinage artistique, il y aurait du dopage? [...] Donc, on se dit : "Ok là, dans le fond, pour être dans les meilleurs ou pour juste penser à aller aux Olympiques pour rivaliser avec eux, tu ne peux plus juste vraiment, vraiment bien t'entraîner!" , a-t-elle poursuivi.

Ces jeunes patineuses artistiques s'exerçaient à l'aréna de Kénogami vendredi. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

De jeunes patineuses déçues

De jeunes membres du club, à l’entraînement à l’aréna de Kénogami vendredi, étaient très déçues également.

Moi, je trouve cette athlète-là très talentueuse, donc ça m'a vraiment choquée parce que je trouvais que c'était un bel exemple de persévérance , a commenté une jeune patineuse.

D'entendre ça, c'était vraiment dur, je trouve, parce que c'est comme si ce n'était pas réel, puis tout ce qu'elle a fait comme efforts, c'est comme si ce n'était pas vrai , a poursuivi une coéquipière.

Oui, elle avait un certain talent, elle est très talentueuse, mais elle a été aidée par des stupéfiants. C'était très décevant, puis on ne s’y attendait pas vraiment. On pensait que les Russes étaient passés à autre chose , a lancé une autre.

Étienne Hébert est psychologue et professeur au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

La réaction de l'entraîneuse décriée

Un autre aspect qui a assombri le tableau est la réaction de son entraîneuse après sa dernière performance. Eteri Tutberidze a semoncé sa jeune athlète devant les yeux du monde entier.

Selon Étienne Hébert, psychologue et professeur au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), cette attitude négative n'a pas sa place.

Ça envoie un très mauvais message sur la relation entraîneur-athlète. Ça envoie un très mauvais message sur le rôle de l'entraîneur. Après une performance, oui il y a un moment pour revenir puis dire : "Ah, on a fait ça de bien, on n’a pas fait ça de bien", mais il y a un moment aussi pour absorber, digérer la performance , a-t-il expliqué.

Cette expérience olympique pourrait laisser des traces chez la jeune patineuse.

Il n’y a pas beaucoup de bons moments là-dedans et donc elle peut en sortir littéralement démolie. Maintenant, ça dépendra du constat qui en sera fait après. En fait, il n’y a que le temps qui va nous le dire et son histoire qui va nous dire si elle s'en bien sortie , a soulevé le psychologue.

D’après un reportage de Philippe L'Heureux