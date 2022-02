Les pompiers interviennent pour un incendie sur le chemin Saint-Jean à La Baie

Les pompiers ont été appelés à intervenir peu après 16 h 15 au 1202 chemin Saint-Jean, près de la pyramide des Ha! Ha! Trois casernes, pour un total de 16 pompiers, ont été dépêchées sur place. Personne n’a été transporté à l’hôpital.

Les locataires qui demeurent au deuxième étage du bâtiment ont contacté les pompiers lorsqu'ils ont aperçu de la fumée.

À notre arrivée, on avait de la fumée dans l’entretoit. Les gens étaient pour la plupart tous évacués, donc on n’a pas eu besoin de faire d’évacuation, a mentionné sur les lieux Yannick Bouchard, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Saguenay. On a été capable d’attaquer tout de suite l’incendie, mais on a eu de la misère à le trouver parce que c’est un vieux bâtiment.

Cinq personnes ont reçu l’assistance de la Croix-Rouge pour être logées à l'hôtel pour les prochains jours. Sept ou huit personnes demeurent au total dans le bâtiment, a indiqué le chef aux opérations.

Un autobus de la Société de transport du Saguenay était aussi sur place pour permettre aux sinistrés de se réchauffer.

De l’extérieur, les dommages n’étaient pas très apparents. La cause est inconnue pour le moment. Des enquêteurs se rendront sur les lieux samedi pour déterminer la cause de l'incendie.

Le chemin Saint-Jean a été fermé à la circulation le temps de l'intervention. Vers 19 h, les premiers pompiers avaient commencé à quitter les lieux.

Avec les informations de Myriam Gauthier