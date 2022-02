Une réouverture plus qu’attendue pour les centres récréatifs

Plus jeune, Jean-Martin Cyr faisait de la compétition de trampoline. Karine Bibeau , de son côté, était mordue d'escalade. Il y a quatre ans, le couple a donc décidé d’investir toutes leurs économies pour ouvrir le Centre récréatif O-Volt avec deux autres actionnaires.

J’ai travaillé à peu près 20 ans dans le domaine de l'ingénierie spatiale. Je "designais" des composantes de satellites, et Karine avait sa clinique d’ostéopathie. On a tout lâché pour venir ici , raconte M. Cyr.

Leur entreprise a été durement touchée par la valse d’ouvertures et de fermetures engendrée par la pandémie.

On a un taux d'endettement supérieur au taux d'endettement qu'on avait quand on a ouvert nos portes , se désole Jean-Martin Cyr.

« On a un boulet financier à traîner qui va laisser des cicatrices et des traces pendant vraiment longtemps. » — Une citation de Jean-Martin Cyr, copropriétaire du Centre récréatif O-Volt

De l’aide gouvernementale salutaire

Le couple a rempli des demandes d’aides d’urgence fédérales et provinciales.

S’il n’y avait pas eu cette aide-là, c’est sûr et certain qu’aujourd’hui, on ne se parlerait pas. L’entreprise, ce serait un local qui serait vide. C’est sûr qu’on aurait fait faillite. Ça nous a permis de soutenir, mais ça reste que, malgré les aides, il y a une grosse partie qui est en prêts et en dettes , souligne Jean-Martin Cyr.

Pour traverser les mois et les années à venir, le couple espère que les aides gouvernementales vont rester disponibles.

C'est important que l'aide puisse continuer dans les prochaines années, question qu'on puisse surmonter la pente dans laquelle on est vraiment au plus creux présentement , souligne-t-il.

Ça fait 22 mois qu’on dort très mal, que nos enfants nous entendent aussi, à dire "est-ce que les banques vont venir chercher mon piano?" , ajoute Karine Bibeau.

« On va se battre. C’est notre entreprise, c’est notre projet, c’est notre travail. » — Une citation de Karine Bibeau, co-propriétaire du Centre récréatif O-Volt.

Les murs d'escalade sont ouverts depuis lundi. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Le couple accueille depuis lundi des clients, qui ont accès aux murs d'escalade. Les trampolines, les modules de jeux et les autres secteurs seront ouverts à compter de lundi.

C’est officiellement notre sixième réouverture depuis notre première ouverture il y a quatre ans , remarque Mme Bibeau.

« C’est sûr et certain qu’il y a une ombre et une cicatrice présentement qui nous suit. » — Une citation de Jean-Martin Cyr, co-propriétaire du Centre récréatif O-Volt

Le couple a soumis plusieurs solutions aux élus de la région pour venir en aide aux entrepreneurs. Ils ont notamment proposé l'idée d'offrir des crédits d'impôt aux entreprises plus fragilisées ou des prêts avec des conditions moins contraignantes.

Avec les informations de Guylaine Charette