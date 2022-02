Jeux olympiques de 2030 à Québec : la Ville n’adhère pas

Lors du dernier conseil municipal du 7 février, la mairesse suppléante Catherine Vallières-Roland a rappelé que les comités olympique et paralympique canadiens travaillaient à ramener les Jeux olympiques JO à Vancouver et que Québec n’était pas dans les plans .

En ce qui nous concerne, on préfère se concentrer sur ce qu’on sait faire, soit l’accueil et l’organisation de compétitions internationales sportives à Québec qui ont déjà eu lieu, qui sont une fierté pour les citoyens et qui ont d’importantes retombées économiques pour notre ville , a-t-elle poursuivi.

Mark Charest pense qu'il est tout à fait possible d'organiser les JO d'hiver de 2030 à Québec. Cela fait des années qu'il mûrit cette idée. Photo : Radio-Canada

Il faut une volonté politique

L’équipe municipale de Régis Labeaume affichait la même position. Le manque d’enthousiasme de l’ancien maire était criant. C’est utopique, ça n’arrivera pas. On n’a pas d’énergie à mettre là-dessus , avait-il déclaré.

Et en avril dernier, le gouvernement Legault ne se montrait guère plus intéressé. Les candidatures olympiques, c’est compliqué, c’est coûteux et on n’a pas ça sur notre planche à dessin actuellement , affirmait la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault.

Or, Frank Pons, le directeur de l’observatoire international en management du sport et doyen de la faculté des Sciences de l’administration à l’Université Laval est formel : Organiser des jeux sans volonté politique, c’est-à-dire sans appui fédéral, provincial et municipal, c’est impossible.

L'universitaire Frank Pons note que la manière d'organiser les JO a changé. L'heure n'est plus à la démesure, le CIO se soucie maintenant des coûts et du devenir des infrastructures construites pour l'événement. Photo : Radio-Canada

Nom connu en 2023

Mark Charest, le fondateur du comité citoyen Québec 2030, veut pourtant y croire. Ça nous permettrait d’utiliser nos infrastructures, d’en créer quelques-unes et de dégager des profits , met-il en avant.

Il est convaincu que les pouvoirs publics devraient sauter sur l’opportunité et aller chercher un événement post-pandémie majeur et porteur , soulignant combien les compétitions qui se terminent ce week-end à Pékin ont suscité l’engouement des Québécois.

Le comité qu’il a créé rassemble plus d’un millier de personnes, parmi lesquelles des sportifs de haut niveau. Dans des vidéos diffusées sur le site Québec2030  (Nouvelle fenêtre) , Mikaël Kingsbury, médaillé d’argent en ski acrobatique, et le patineur Charles Hamelin confient combien ils aimeraient voir des olympiades se dérouler dans la Capitale-Nationale.

Mikaël Kingsbury a remporté sa troisième médaille olympique à Pékin. Photo : Getty Images / Matthias Hangst

En prévision de 2030, Vancouver, Barcelone, en Espagne, Salt Lake City, aux États-Unis, et Sapporo, au Japon, ont fait savoir qu’elles aimeraient devenir la ville organisatrice. Le Comité international olympique CIO doit se prononcer en 2023, ce qui laisse encore le temps pour d’autres candidatures.

En 2026, les Jeux olympiques d’hiver auront lieu dans deux villes italiennes, Milan et Cortina d’Ampezzo.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette