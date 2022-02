Mont-Fortin : un achalandage en augmentation et des investissements possibles

Selon les données de Saguenay, le Mont-Fortin a enregistré des revenus de 160 000 $ l'an dernier, son meilleur résultat des 15 dernières années.

La présence d’étudiants d’un programme de sport-études, ainsi que l'augmentation du nombre d'usagers depuis le début de la pandémie sont parmi les principaux facteurs de la relance du Mont-Fortin.

Les jeunes en sport-études fréquentent le centre de ski trois fois par semaine depuis quelques années, pour y faire du ski ou de la planche à neige.

Une nouvelle dameuse

Ce regain de popularité survient alors que la Ville de Saguenay cherche à se procurer une nouvelle dameuse pour un coût maximal de 600 000 $ d'ici décembre prochain.

Le centre de ski Mont-Fortin est un équipement municipal géré par Saguenay. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Un appel d'offres a été lancé dans les derniers jours pour remplacer l'équipement actuel.

La dameuse actuelle est en fin de vie, donc elle se doit d'être remplacée, indique Dominic Arseneau, porte-parole de la Ville de Saguenay. Mais pour être clair, ce ne sont pas des bris qui sont survenus récemment qui font ça, le remplacement de la dameuse était prévu depuis deux, trois ans. On en arrive simplement au bout du processus et en décembre 2022, on aura une dameuse neuve au Mont-Fortin.

Un plan dévoilé prochainement

Les conclusions d'une étude réalisée en 2020 pour cibler les améliorations à apporter au Mont-Fortin pourraient amener de futurs investissements au centre de ski. Ce plan est sur le point d'être dévoilé, selon le conseiller municipal du secteur, Claude Bouchard.

J'ai vu cette étude-là, c'est super positif et ça nous permet d'entrevoir de belles choses pour les prochaines années, mentionne le conseiller du district 2. On parle de la dameuse, on parle peut-être aussi du tapis pour la remontée, pour les jeunes, c'est bien important. Nos remonte-pentes ont de l'âge un peu et peut-être aussi au niveau du chalet.

Le conseiller municipal du secteur où est situé le Mont-Fortin est Claude Bouchard. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

L'avenir du Mont-Fortin avait fait l'objet de plusieurs discussions en 2019. Certains élus évoquaient même sa fermeture en raison de l'état de ses infrastructures.

Julie Durand fait partie d'un groupe de citoyens, le comité Aimons le Mont-Fortin, qui s’était mobilisé pour assurer la pérennité du site.

On trouvait que ça ne faisait pas de sens de fermer une infrastructure comme ça , souligne Julie Durand, l'instigatrice du comité.

L’instigatrice du mouvement Aimons le Mont-Fortin, Julie Durand, se réjouit du nouvel essor à la montagne. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Pour nous, c'était vraiment important en tant que citoyen de conserver ce joyau-là, le rendre accessible, c'est ce qu'on entend des citoyens depuis deux ans, c'est qu'ils veulent que ça devienne plus , ajoute-t-elle.

D’après un reportage de Roby St-Gelais