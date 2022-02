Des aires de travail extérieures en Abitibi-Ouest

Québec octroie 17 500 $ pour la réalisation d’aires de travail extérieurs en Abitibi-Ouest. Un projet qui s’inscrit dans la volonté de la MRC d’attirer plus de jeunes sur son territoire.

L’agente de développement rural à la MRC d’Abitibi-Ouest, Marie-Pier Lebel, explique que le concept des futurs espaces de travail se veut une façon pour les étudiants et travailleurs de sortir de chez soi.

Quand vous allez revenir la fin de semaine chez vos parents faire vos travaux, il va y avoir un lieu qui sera dédié et non entre les quatre murs du sous-sol. Les gens vont pouvoir socialiser. Les jeunes entrepreneurs et travailleurs autonomes pourront aussi en profiter. [...] C’est un peu à la manière d’un café , précise-t-elle.

Travail de consultation

Plusieurs acteurs du milieu, dont certains provenant de maisons des jeunes et de municipalités seront sondés avant l'élaboration des aires de travail extérieures.

Il faut aller valider les enjeux et les besoins de telles structures dans sa forme, sa capacité d’accueil et sa vocation auprès des organismes du secteur. Ils vont pouvoir étendre les services au-delà de leurs locaux principaux , indique Marie-Pier Lebel.

Attraction du territoire

La MRC d’Abitibi-Ouest déposera prochainement un plan d’attraction pour attirer de nouveaux arrivants et éviter que des citoyens quittent le territoire. Une stratégie jeunesse sera également déposée un peu plus tard cette année.