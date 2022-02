Le plus grand nombre de refus d’étudiants étrangers francophones dénoncé par le Bloc

Le député du Bloc québécois de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, dénonce le fait que le ministère Immigration et citoyenneté Canada semble refuser plus d’étudiants étrangers francophones qu’anglophones.

Selon une analyse réalisée par Le Devoir, les cégeps et les universités francophones situés en région doivent faire face à plus de refus pour les demandes d'admission des étudiants étrangers, que les établissements anglophones.

D'après Alexis Brunelle-Duceppe, Immigration et citoyenneté Canada est le ministère le plus dysfonctionnel à Ottawa.

Ainsi, le ministère refuserait des étudiants, surtout ceux originaires d'Afrique, parce qu'ils n'auraient pas la capacité financière de venir étudier ici ou par crainte qu’ils demeurent au pays après leurs études.

Ottawa leur refuse des permis d’études sous prétexte qu’ils resteraient ici après. Ça n’a pas de sens, c’est ce qu’on appelle de la double intention. [...] Le Québec voudrait que ces gens-là restent par la suite, c’est la meilleure immigration possible. On a un jeune homme ou une jeune femme qui a un diplôme québécois d’études post-secondaires, qui parle français, qui s’est créé un cercle social, qui s’est probablement fait approcher par des employeurs de la région et on voudrait absolument qu’il retourne dans son pays après… Il n’y a pas de logique là-dedans , a déploré Alexis Brunelle-Duceppe.

Le logiciel informatique utilisé par les fonctionnaires aurait également un biais défavorable qui nuit aux demandes de francophones.

Cependant, Alexis Brunelle-Duceppe donne la chance au ministre Sean Fraser, nouvellement en poste. Selon lui, il semble avoir une réelle volonté de changer les choses.

Actuellement, le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration travaille sur ce dossier. Alexis Brunelle-Duceppe s'attend à avoir le rapport ainsi que les recommandations en mars.

Le Collège d'Alma Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La région touchée

La situation est d'autant plus préoccupante que les universités et les cégeps en région seraient davantage touchés.

Au Cégep de Jonquière et au Collège d'Alma, il y a environ 10 % d'étudiants internationaux et ce pourcentage serait plus élevé si il n'y avait pas tant de refus.

Il y a des besoins au niveau de la main-d’oeuvre. Je pense à des programmes comme chimie, génie du bâtiment, etc. On a toujours un bon nombre de demandes d’admission dans ces programmes-là en provenance des étudiants africains et il y a un très, très petit nombre qui réussit à aller jusqu’au bout , a exprimé Nathalie Houde, responsable du recrutement à l'international au Cégep de Jonquière.

Ces refus causent aussi beaucoup de tracas administratifs.

Il faut savoir aussi que lorsqu’on reporte une admission, il y a tout un processus au niveau des démarches plutôt à l’interne dans les différentes plateformes pour mettre l’admission à jour, donc de passer de la session d’hiver à la suivante. Ça amène une charge importante , a présenté Vanessa Gauthier, responsable de l'accueil des étudiants étrangers au Collège d'Alma.

Au Cégep de Saint-Félicien, 25 % des étudiants proviennent de l'étranger, selon la responsable des communications, Julie Gaudreault. Leur présence aide clairement à maintenir une offre de formation alors que certains programmes sont étroitement liés à la présence d'étudiants internationaux.

Toujours selon Le Devoir, dans l'ensemble des établissements universitaires, ce sont ceux du réseau de l'Université du Québec dont les potentiels étudiants essuient le plus de refus.

Au cours des trois dernières années, le pourcentage de refus de demandes d’admission a parfois dépassé les 60 %. En 2021, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a vu 58 % des presque 4000 demandes être refusées par Ottawa.

Il n’a malheureusement pas été possible d’obtenir des commentaires de la part de l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC vendredi.

Avec les informations de Laurie Gobeil