Aussitôt arrivés, aussitôt partis : les Farfadaas plient bagage

Le groupe a été escorté par la police. Les Farfadaas ont finalement décidé de quitter Gatineau pour de bon, après trois semaines d'occupation.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans la journée, les membres ont été aperçus en train de démanteler leur campement. Vers 14 h, le stationnement de l’église était vide, au grand soulagement des résidents rencontrés par Radio-Canada.

La présence des Farfadaas dans le secteur résidentiel de Pointe-Gatineau a semé du malaise et de l’inquiétude chez les résidents qui craignaient un débordement.

Je sais que leur chef, M. Steeve Charland, était le numéro 2 de La Meute, un groupe explicitement xénophobe, islamophobe, positionné contre les immigrants et racistes , a déclaré une résidente qui a demandé à garder l’anonymat.

« Ils ne sont pas les bienvenus dans notre quartier avec leurs idées fascistes. » — Une citation de Résidente du secteur Pointe-Gatineau

L’inquiétude de cette mère de famille a atteint son paroxysme lorsqu’elle s’est rendu compte que les manifestants s’étaient installés juste à côté de l’école primaire Nouveau Monde. Elle n’a pris aucun risque, elle a retiré son fils de l’école pour la journée.

J’étais surpris. Pourquoi ont-ils choisi de s’installer ici, à côté d’une école? , a soulevé, Christian St-Laurent, un autre résident inquiet rencontré par Radio-Canada.

J'ai trouvé ça curieux comme choix, considérant la quantité de gens qu’ils sont. J’étais un peu inquiet de comment ils pourraient agir. Ces gens-là, je ne les connais pas.

Le conseiller du district Pointe-Gatineau, Mike Duggan, a fait du porte-à-porte pour rassurer les résidents de son secteur (archives). Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Un départ volontaire et dans le calme

Plus tôt dans la journée, le conseiller municipal du district Pointe-Gatineau Mike Duggan a tenté de se faire rassurant. Il a choisi d’aller à la rencontre de ses citoyens en faisant du porte-à-porte, après avoir reçu de nombreux messages de parents inquiets dans sa boîte de courriels.

Je veux rassurer les résidents que la présence des manifestants ne pose pas de danger pour eux , a-t-il déclaré. L’élu dit avoir rencontré le coordonnateur du groupe et soutient qu’il s’agit d’un malentendu.

Ils [Farfadaas] pensaient être invités pour s’installer là, mais ce n’est pas le cas. Ce matin, ils ont réalisé qu’il y a une école à côté [de leur site]. Donc, ils savent que ce n'est pas un bon endroit [pour eux].

« [Ils ne sont pas ] une menace. Ils vont partir. » — Une citation de Mike Duggan, conseiller municipal du district Pointe-Gatineau

Il s’agit d’une bête erreur, confirme de son côté l’archevêque de Gatineau, Mgr Paul-André Durocher.

On aurait communiqué avec le président de l’assemblée de fabrique de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, jeudi soir, pour lui demander de stationner une couple de RV. Dans son bon cœur, il a dit d’accord ne sachant pas trop de quel groupe il s’agissait , a-t-il expliqué.

Ce matin quand il est arrivé, il a vu les gens qui étaient là. Lui-même était estomaqué. C’est à ce moment qu’il est allé les voir et leur a demandé de quitter les lieux.

« Je suis content d’apprendre qu’ils vont se retirer d’ici la fin de la journée. » — Une citation de Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau

Mgr Durocher regrette que les membres des Farfadaas se soient retrouvés sur un terrain paroissial parce que l'Église catholique ne se reconnaît pas du tout dans l’idéologie que prône ce groupe. C’est vraiment à l’encontre de nos croyances et de nos valeurs.

Le porte-parole du mouvement de contestation les Farfadaas, Steeve Charland. Photo : Radio-Canada

Sous le coup d'une injonction

Plus tôt, vendredi, alerté par des citoyens inquiets, le Service de police de Gatineau a remis aux membres du groupe deux constats d'infraction pour l'utilisation du klaxon sans nécessité et pour avoir circulé sur le trottoir. Le montant des amendes varie entre 1000 $ et 6000 $.

Jeudi soir, les membres du groupe les Farfadaas ont dû quitter le stationnement privé qui appartient au promoteur du projet Zibi. Le groupe Windmill Dream Québec avait déposé une demande d'injonction pour expulser les manifestants.

L'injonction a été acceptée jeudi en fin d'après-midi par la Cour supérieure. Il s'agit d'une injonction provisoire qui est valide jusqu'au 28 février 2022 à 16 h 30.