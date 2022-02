Devant l’arrivée du passeport vaccinal à Iqaluit, des écoles de la capitale territoriale cesseront d’offrir à leurs élèves des activités organisées dans établissements municipaux, tels que l’aréna et la piscine.

Depuis le 7 février, les personnes âgées de 12 ans et plus doivent être doublement vaccinées contre la COVID-19 pour entrer dans les bâtiments de la Ville d’Iqaluit, notamment ses installations de loisirs. À partir du 31 mars, cette règle sera étendue aux personnes âgées de 5 à 12 ans.

« Maintenant que la Ville a établi ce règlement, nos écoles et nos élèves n’auront plus pour options d’utiliser ses établissements durant une journée d’école », affirme le président de l’Administration scolaire du district d'Iqaluit (ASDI), Doug Workman, qui chapeaute quatre écoles de la capitale territoriale.

Il assure que les écoles identifieront d’autres activités pour remplacer ces sorties avec leurs élèves.

Selon Doug Workman, les écoles ne sont pas en mesure, en vertu des directives du Bureau du médecin hygiéniste en chef, de demander à leur personnel et aux élèves quel est leur statut vaccinal.

En date du 15 février, 43 % des Iqalummiut âgés de 5 à 11 ans étaient doublement vaccinés contre la COVID-19 et 68 % avaient reçu une première dose. Quant aux personnes âgées de 12 à 17 ans, 86 % d’entre elles étaient pleinement vaccinées et 96 % ont reçu une dose.

Le président de l’Administration scolaire du district d'Iqaluit (ASDI), Doug Workman Photo : CBC / David Gunn

Les personnes non-vaccinées ont d'autres possibilités, dit la Ville

La directrice des loisirs de la Ville d'Iqaluit, Stephanie Clark, espère que les personnes non-vaccinées trouveront le moyen de se divertir autrement que par les établissements de la Ville.

L'obligation [vaccinale] s’applique seulement aux installations intérieures de loisirs , dit-elle, ajoutant que les résidents non-vaccinés peuvent encore fréquenter les parcs, les aires de jeux, les sentiers et aller faire du ski dehors.

En temps normal, elle affirme que la municipalité loue l'aréna municipal à des écoles d’Iqaluit une à deux fois par semaine, en moyenne.

Or, au cours des derniers mois, elle souligne que le nombre de locations a considérablement diminué, principalement en raison de l’utilisation de l’aréna comme point de distribution de bouteilles d’eau durant la crise de l’eau potable ainsi que du confinement imposé pour lutter contre la COVID-19.

Selon Stephanie Clark, la Ville n’a pas constaté une baisse de fréquentation de ses établissements depuis l’instauration du passeport vaccinal pour les personnes âgées de 12 ans et plus, le 7 février.

En imposant le passeport vaccinal, dit-elle, la Ville espère que les restrictions sanitaires seront réduites puis levées plus rapidement .

Les enfants en payent le prix, déplore une mère

Isabelle Gingras est une mère francophone de deux enfants établie à Iqaluit depuis trois ans. Son fils aîné de 6 ans, qui est non vacciné, se rend habituellement à l’aréna une fois par mois avec sa classe.

Quand [les enfants] ont la chance d’aller à la patinoire [et] à la piscine, ce sont des activités culturelles [et] sportives qui leur font changer de la routine , affirme Isabelle Gingras. Il y a tellement peu d’activités qu’ils peuvent faire ici, en hiver, surtout.

Elle déplore le choix de la Ville d’instaurer un passeport vaccinal dans ses installations de loisirs.

Je ne crois pas que nos enfants devraient en ressentir les conséquences , soutient-elle. Quand ça touche au bien-être de mes enfants et au bien-être des enfants de la communauté, ça vient vraiment me chercher au plus profond de moi-même.

Dès le 31 mars, les personnes âgées de 5 ans et plus devront être doublement vaccinées pour entrer dans les bâtiments municipaux, y compris les installations de loisirs. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Elle espère que la Ville emboîtera le pas aux provinces du Sud, dont l’Alberta, la Saskatchewan et le Québec, qui ont récemment annoncé la levée graduelle ou entière du passeport vaccinal.

La Commission scolaire francophone du Nunavut a décliné notre demande d’entrevue et n’a pas indiqué si elle annulera ses activités dans les installations de loisirs d’Iqaluit. Le ministère de l’Éducation n’a, pour sa part, pas donné suite à notre demande.