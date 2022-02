L’ACFR congédie son directeur général et veut faire revivre l’organisme

M. Hiack a confirmé la nouvelle à Radio-Canada, mais n’était pas en mesure de donner plus de détails. Jacques Désiré Hiack occupait les fonctions de directeur général depuis mars 2021.

L’automne dernier, un conflit a fait surface entre l’organisme et le Conseil des écoles fransaskoises, concernant la location d'espaces scolaires et communautaires et le respect des mesures sanitaires.

Selon le président de Association canadienne-française de Regina l’ACFR , André Lapointe, c’était la meilleure décision à prendre pour la vitalité de l’organisme.

« La direction et le conseil d’administration n'allaient pas dans le même sens, au niveau de l’entente avec le Conseil des écoles fransaskoises CEF . Je pense qu’il ne comprenait pas son rôle en tant que directeur de l'ACFR. » — Une citation de André Lapointe, président de l'Association canadienne-française de Regina

L’organisme se donne jusqu’en avril pour pourvoir le poste de M. Hiack. Association canadienne-française de Regina L'ACFR veut se remettre sur pied après une période difficile.

Le grand ménage de Claire Bélanger-Parker

Association canadienne-française de Regina L’ACFR veut faire revivre l’organisme au sein de la communauté de Regina.

Pour ce faire, la Fransaskoise Claire Bélanger-Parker a été embauchée comme consultante en gestion associative. Avec son aide, l’organisme a lancé un sondage pour prendre le pouls des Fransaskois de la capitale.

Il y a des blessures profondes dans la communauté. J’aimerais que les gens reviennent à la table pour guérir ensemble , a lancé Mme Bélanger-Parker.

Claire Bélanger-Parker aura le mandat de coordonner le grand ménage et la rénovation des espaces de Association canadienne-française de Regina l'ACFR .

« Derrière chaque porte d'entrepôt, il y a un désastre. Derrière chaque porte de bureau, c’est un désastre. Il y a pratiquement 20 ans d’accumulation. Tout ça doit être nettoyé avant de pouvoir recommencer. » — Une citation de Claire Bélanger-Parker, consultante en gestion associative à l'Association canadienne-française de Regina

Ce grand projet a déjà débuté, avec les rénovations du Bistro au Carrefour des Plaines, qui se trouve dans les espaces de l’École Monseigneur de Laval.

Association canadienne-française de Regina L’ACFR prévoit d'agrandir la scène et d'y ajouter une loge ainsi qu'une salle de bain supplémentaire.

L’inauguration de cet espace est prévue en juin.

Avec les informations de Katia St. Jean