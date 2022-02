Les embouteilleurs devraient-ils diffuser les volumes d’eau qu’ils prélèvent?

L'organisme Eau Secours avait fait une demande d'accès à l'information en 2018 afin de connaître ces données, qui sont détenues par le ministère de l'Environnement.

Par contre, l'accès aux données a été refusé parce qu'elles sont considérées comme relevant du secret commercial.

L'organisme Eau Secours et les avocats partenaires du Centre québécois de l’environnement (CQDE) ont porté cette décision en appel.

En l’absence de quantités prélevées, c’est vraiment difficile de pouvoir se projeter dans le futur à savoir si on utilise la ressource de façon responsable ou si on est en train de baisser les réserves , souligne la directrice générale chez Eau Secours, Rébecca Pétrin.

Les neuf plus grands préleveurs pour l’eau embouteillée au Québec : AMARO INC. AQUA TERRA CORPORATION COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE COCA-COLA CANADA LTÉE COULOMBE QUÉBEC LTÉE (Pepsi) ESKA INC. GROUPE D’EMBOUTEILLAGE PEPSI (CANADA), SRI LES EAUX NAYA INC. LES SOURCES ST-ÉLIE INC. LES SOURCES VÉO SPRINGS INC.

Pour les municipalités qui dépendent de cette source d’eau là, c'est quand même assez inquiétant parce qu’on n’a aucune idée en fait pour combien d’années encore la source va suffire , ajoute-t-elle.

Le directeur général de la Société d'eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue (SESAT), Olivier Pitre, est du même avis.

Tant qu’on n’a pas un portrait chiffré et exact, ce qu’on a pour l’année 2013 en Abitibi-Témiscamingue, et c’est le seul endroit et la seule année où ces informations-là sont disponibles en ce moment, on ne fait pas une bonne gestion, du bon aménagement ou de la bonne utilisation de la ressource , indique-t-il.

Olivier Pitre, directeur de la Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

En effet, en 2013, la SESAT avait fait une demande similaire à celle faite par Eau Secours en 2018. Mais dans notre cas, ce n’était pas un secteur industriel que l’on visait, mais un territoire , précise Olivier Pitre.

La loi sur l’accès à l’information protège les informations qui relèvent du secret commercial.

Marc Bishai, avocat partenaire du CQDE, argumente toutefois que la loi sur l'eau prévoit un principe de transparence et de participation publique.

C'est énoncé explicitement dans la loi que toute personne a droit d’accéder aux informations relatives à l'eau. Pourtant, quand le public fait une demande d’accès à l’information pour avoir les quantités d’eau prélevées par chaque grand préleveur, l'information lui est refusée. Pour nous, ça heurte le gros bon sens , a-t-il affirmé.

Les avocats partenaires du CQDE croient que la loi sur l’eau devrait avoir préséance.

Donc pour avoir des discussions éclairées sur des questions comme les impacts des prélèvements sur l’eau, les possibles conflits d’usage, ça prend nécessairement un portrait de la situation qui ne peut pas être complet sans les informations que nous demandons , conclut Me Bishai.

Le ministère de l'Environnement n'accordera pas d'entrevue sur le sujet.