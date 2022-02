Pas de bains aux patients qui ont la COVID : une proche aidante demande plus d’humanité

Deane Lianna Oliveira est la seule proche aidante de son conjoint, en perte cognitive sévère, qui est hébergé dans l’unité prothétique du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Saint-Augustin, à Québec.

Vacciné trois fois, il est déclaré positif à la COVID-19 depuis le 12 février. Pour cette raison, il ne reçoit plus son bain complet hebdomadaire, dans la salle de bains commune de son unité.

Je ne comprends pas cette mesure. Parce que, comme ils font de l’errance, les résidents se promènent partout, ils ne sont pas isolés dans leur chambre, alors qu’est-ce que ça change de donner le bain dans la salle commune , s’interroge-t-elle.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a annoncé des assouplissements dans les milieux de vie et de soins pour aînés, en demandant aux établissements de mettre de l’humanité dans leurs décisions.

Deane Lianna Oliveira s'inquiète de voir des plaques rougeâtres apparaître sur la tête de son mari. Elle estime que l'absence de bains est en cause. Photo : fournie par Deane Lianna Oliveira

Au même moment, Mme Oliveira visitait son conjoint au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD . La présence d’une forme de dermatite sur sa tête lui a plutôt fait penser à de l'humiliation .

Un bain au lit

Mon mari n'a jamais eu la tête comme ça, alors j'associe ça à l'absence de bains. Le bain, ça l’aide à mieux dormir, il se gratte moins. Quand j’ai vu sa tête, j’ai pris des photos , poursuit la proche aidante.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN) répond que les usagers dans les unités prothétiques qui sont infectés par la COVID-19 reçoivent toujours un bain par semaine, mais qu’il s’agit d’un soin d’hygiène complet au lit du résident, avec une bassinette adaptée qui permet de nettoyer la tête et les cheveux des usagers.

« Je ne veux pas lancer de pierre au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , mais il faut que l'on se parle, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas avoir de bains puisqu'il a la COVID. Ce que j'ai vu, c'est dégradant, c'est humiliant. » — Une citation de Deane Lianna Oliveira

Pour expliquer cette décision, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS -CN précise qu’il suit les recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ , les directives ministérielles et ainsi que les recommandations de la prévention et contrôle des infections (PCI) .

Pourtant, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) n’émet pas de recommandations précises concernant un type de soins d’hygiène à effectuer versus un autre.

Le ministère de la Santé, lui, indique qu’il tient à ce que les soins de base aux usagers soient maintenus, peu importe la situation épidémiologique dans le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , notamment le lever, l’habillage, l’aide à la marche et aux déplacements et les soins d’hygiène, selon les modalités correspondant aux préférences du résident .

Une décision du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS

Depuis jeudi, Radio-Canada tente de mieux comprendre pourquoi le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS -CN applique cette mesure pour les résidents infectés par la COVID-19.

Finalement, lors d'une entrevue en après-midi, dimanche, la directrice adjointe du programme de soutien à l'autonomie des aînés a justifié en détail ce choix.

Quand on donne un bain à baignoire, on a les deux mains dans l'eau, la proximité avec le résident est plus longue, c'est souvent fait avec deux intervenants. Ainsi, on agit en équilibre pour faire le soin d'hygiène complet, mais à la chambre, au lit , explique Nancy Drouin, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS -CN.

Cette dernière nous assure toutefois que les bains complets dans la salle de bains commune sont toujours offerts aux usagers de l’unité prothétique qui ne sont pas infectés, même si l'unité est en éclosion.

Ainsi, le conjoint de Deane Lianna Oliveira devrait obtenir un bain complet dès que sa période de contagion de 10 jours sera terminée, soit mardi.

Le Centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Augustin Photo : Radio-Canada / Luc Hains

La directrice adjointe tient à préciser que les résidents dans les unités prothétiques des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ne sont pas isolés dans leur chambre lorsqu'ils ont la COVID-19, mais que les mesures strictes comme le port du masque et la distanciation sont appliquées.

Il ne faut pas penser que lorsque l'unité est en éclosion, c'est comme si de rien n'était. Les travailleurs de la santé accompagnent les résidents pour qu'ils demeurent le plus possible à leur chambre, et les activités, s'il y en a, se déroulent à distance , souligne-t-elle.

Pour le patient

Selon les recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ , la décision de donner un bain complet dans une baignoire en comparaison avec un bain au lit doit être prise en fonction des besoins du patient.

C’est l’état du patient, et l’état de soins pour ce qui est des infrastructures qui vont déterminer ce qui doit être mis en place. Le fait d’être en isolement parce qu’il est contagieux n’est pas une indication pour empêcher les soins d’hygiène, sur le plan de la prévention , souligne le Dr Jasmin Villeneuve, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ .

Sans commenter le cas précis du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Saint-Augustin, le Dr Villeneuve ajoute qu’il est tout à fait normal que les établissements prennent des décisions à partir des recommandations de l’Institut.

« On ne connaît pas la réalité sur le terrain, ce qui fait que les équipes locales doivent s’adapter. » — Une citation de Dr Jasmin Villeneuve, médecin-conseil, INSPQ

L’adaptation des mesures concernant les bains, c'est une adaptation locale. L’important est que les établissements doivent quand même travailler pour éviter que les travailleurs et les résidents se contaminent , poursuit-il.

Dans le meilleur des mondes, le Dr Jasmin Villeneuve souligne que son équipe d’experts en prévention et contrôle des infections en milieux de soins est d’avis que chaque résident devrait avoir sa salle de bains privée.

Le Dr Jasmin Villeneuve, médecin-conseil à l'INSPQ Photo : Skype / Capture d'écran

Au cas par cas

L’avocat spécialisé en droit de la santé Me Patrick Martin-Ménard croit lui aussi que les soins devraient être adaptés à chaque patient.

L’Institut national de santé publique du Québec INSPQ dit elle-même que ce sont des recommandations, mais on entend souvent les établissements de santé parler de directives, alors qu’ils ont une liberté d’adaptation , fait valoir l’avocat.

L’Institut dit que les soins d’hygiène doivent être donnés et qu’il faut prioriser le résident, mais les établissements ont tendance à mettre tous les résidents dans le même bateau et parfois, ça peut en venir à minimiser les soins des résidents qui sont atteints de la COVID , dit-il.

Me Martin-Ménard convient que les établissements ont parfois de bonnes justifications pour expliquer leurs décisions, mais que selon lui, alors qu’on soulignera bientôt les deux ans de la pandémie, les établissements ont les ressources nécessaires pour mieux s’adapter à chacun des résidents.

Nancy Drouin, directrice adjointe au CIUSSS de la Capitale-Nationale pour le programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (archives) Photo : Radio-Canada

À cela, la directrice adjointe du programme de soutien à l'autonomie des aînés, Nancy Drouin, répond que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS -CN est ouvert à faire des exceptions. Ce sera fait en collaboration avec l'équipe de prévention et contrôle des infections, pour voir si finalement, pour un résident en particulier, il sera mieux de poursuivre son bain à la baignoire malgré son infection.

Elle mentionne que pour le moment, à sa connaissance, les établissements de la Capitale-Nationale n'ont pas encore utilisé ce type d'exception.