Des boîtes de documents classifiés stockées chez Donald Trump

C'est ce qu'ont indiqué les Archives nationales américaines vendredi dans une lettre au département de la Justice.

La lettre de l'agence fait suite à de nombreux rapports autour du traitement par Donald Trump d'informations sensibles et même classifiées pendant son mandat de président et après son départ de la Maison-Blanche.

La loi fédérale américaine interdit le déplacement de documents confidentiels vers des lieux non autorisés, mais il est possible que M. Trump tente de faire valoir qu'en tant que président, il était l'autorité ultime en matière de déclassification.

Le département de la Justice et le FBI n'ont pas encore fait part de leurs intentions.

La lettre des Archives indique aussi que le personnel de la Maison-Blanche menait fréquemment des activités officielles en utilisant des comptes de messagerie non officiels et des téléphones personnels.

Ces employés n'ont pas copié ou transféré leurs comptes de messagerie officiels, comme l'exige le Presidential Records Act, qui a été promulgué en 1978 après que l'ancien président Richard Nixon eut voulu détruire des documents liés au scandale du Watergate.

La loi stipule que les documents présidentiels sont la propriété du gouvernement des États-Unis et non du président lui-même. Or, les Archives nationales révèlent aussi que de nombreux documents ont été déchirés et jetés par le président Trump.

Le Washington Post a rapporté pour la première fois, il y a deux semaines, que les Archives nationales avaient demandé au département de la Justice d'enquêter sur la découverte de 15 boîtes de documents de la Maison-Blanche récupérées chez M. Trump en Floride.

Le quotidien écrivait aussi que l'ex-président avait l'habitude de déchirer les documents, qu'ils soient sensibles ou communs .

Avec les informations de CBC