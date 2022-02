Les manifestants anti-mesures sanitaires de retour à Québec

L’intention du gouvernement Legault d'abandonner le passeport vaccinal d’ici un mois et l’utilisation de la force contre leurs confrères d’Ottawa n’ont pas refroidi les ardeurs de certains opposants aux mesures sanitaires qui, pour la deuxième fois en quinze jours, vont manifester à Québec aujourd’hui.

Difficile pour le moment d’estimer le nombre de personnes qui répondront à l’invitation lancée par les organisateurs.

Au plus fort des rassemblements survenus au début du mois, quelques milliers de manifestants venus de différentes régions s’étaient réunis au centre-ville de Québec.

Keven Bilodeau, l’un des organisateurs de la manifestation d’aujourd’hui, fait partie d’un convoi qui prévoyait de partir de Saint-Honoré-de-Shenley, en Beauce, très tôt ce matin.

La première manifestation contre les mesures sanitaires, qui s’est tenue à Québec du 3 au 6 février, s’est déroulée dans l’ordre. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Après une escale à Saint-Lambert, deuxième point de rendez-vous du convoi, les manifestants devaient se mettre en direction de l’Assemblée nationale.

Mon convoi va partir à 5 h. Il va y avoir des tracteurs, des camions, des pick up, des autos, de la machinerie, toutes sortes de choses , a indiqué Kevin Bilodeau dans une vidéo diffusée sur Facebook vendredi.

Ambiance conviviale et familiale

Il a encouragé ses partisans à inviter le plus de monde possible devant le parlement .

« Si vous ne pouvez pas venir au parlement, allez à Ottawa. Ottawa est aussi important. Ça va être une belle fin de semaine [...] Ça va être convivial [et] familial. » — Une citation de Keven Bilodeau, co-organisateur de la manifestation

Les organisateurs de la manifestation ont procédé vendredi à l'installation d'une scène en face de l'édifice du parlement. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

La manifestation d’aujourd’hui va se dérouler dans un contexte passablement différent d’il y a deux semaines. Les rassemblements anti-mesures sanitaires avaient coïncidé avec le premier week-end d’activités du Carnaval de Québec.

Secteur bouclé

Les policiers ont une fois de plus fait appel à des camions de la voirie pour bloquer l’accès à certaines rues dans le secteur de la colline Parlementaire.

Le tronçon de l'avenue Honoré-Mercier situé entre la Grande Allée et le boulevard René-Lévesque a notamment été fermé afin d’empêcher les véhicules de circuler devant l’Assemblée nationale.

Les autorités ont encore une fois recours à des camions de la voirie pour bloquer certaines artères du centre-ville de Québec, notamment sur la Grande Allée, à proximité du parlement et de la porte Saint-Louis (photo). Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Depuis leur premier passage à Québec, certaines demandes des manifestants, notamment la suspension du passeport vaccinal, ont été exaucées ou sont sur le point de l’être.

Ce n’est toutefois pas suffisant aux yeux des organisateurs.

Pourquoi on se rend à Québec? Parce qu’ils veulent suspendre seulement le passeport vaccinal jusqu’à la prochaine vague [de COVID-19] , a confié Kevin Grenier à l’hebdomadaire de Baie-Comeau Le Manic.

Bernard Gauthier (à gauche) et Kevin Grenier (à droite) font partie des organisateurs de la manifestation. (Archives) Photo : Facebook / Bernard Gauthier

Son collègue Keven Bilodeau a pour sa part réclamé la fin de l’urgence sanitaire. C'est pas le temps de lâcher [...] Tous ensemble, on est forts […] On va gagner , a-t-il écrit sur Facebook.

À l’instar des autres organisateurs, MM. Grenier et Bilodeau n’ont pas voulu accorder d’entrevue aux médias de masse.

Ça brasse à Ottawa

Le rassemblement de Québec survient également au lendemain de l’arrestation, à Ottawa, de nombreux manifestants anti-mesures sanitaires. Ces derniers occupent le centre-ville de la capitale fédérale depuis plus de trois semaines.

Vendredi, différents corps policiers ont uni leurs efforts et procédé à des dizaines d’arrestations. De nombreux véhicules ont également été remorqués.

Les policiers ont procédé vendredi à de nombreuses arrestations de manifestants au centre-ville d’Ottawa. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

Le Service de police de la Ville de Québec a réitéré son intention de respecter le droit de manifester des opposants aux mesures sanitaires.

Préserver la sécurité

Il a toutefois prévenu qu' aucun acte de violence, de vandalisme ou infraction criminelle ne sera toléré .

La mission du Service de police de la Ville de Québec SPVQ est principalement de faciliter et de protéger le droit de manifester légalement et pacifiquement en préservant la sécurité des citoyens, des manifestants, des autres usagers de la route et du domaine public , a précisé le corps policier.

Comme ils l’avaient fait lors de la première manifestation, des employés municipaux ont bloqué l’accès à la promenade des premiers ministres, sur la colline Parlementaire, avec un amoncellement de neige. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Le Service de police de la Ville de Québec SPVQ pourra, au besoin, recourir aux nouveaux pouvoirs que la Ville de Québec lui a octroyés cette semaine en prévision de la manifestation. Les modifications réglementaires autorisent notamment le chef de police à ordonner des fermetures de rues et à décréter des interdictions de stationner.

« Comme pour chaque manifestation, nous ferons preuve d’une certaine tolérance, tant que le bon déroulement de la manifestation n’est pas compromis. » — Une citation de André Turcotte, directeur adjoint à la surveillance du territoire du Service de police de la Ville de Québec SPVQ

Les policiers vont à nouveau veiller à ce que la manifestation n’empêche pas le libre passage des véhicules d’urgence et du transport en commun.

Le SPVQ a fermé à la circulation automobile deux tronçons de la Grande Allée et de l'avenue Honoré-Mercier, dans le secteur de la colline Parlementaire. Photo : Service de police de la Ville de Québec

De leur côté, les commerçants du centre-ville de Québec attendent le retour des manifestants avec un mélange d’appréhension et de confiance.

Selon un sondage mené par la Société de développement commercial (SDC) du Vieux-Québec à la suite de la première manifestation, deux commerçants sur trois entretiennent des craintes à l’égard du retour des manifestants.

Baisse d'achalandage?

La plupart redoutent des pertes de revenus attribuables à une baisse d’achalandage et à l’annulation de réservations.

Malgré ces appréhensions, le directeur général de la Société de développement commercial SDC du Vieux-Québec, Donald Gilbert, affirme que ses membres ont un niveau de confiance très élevé à l’égard du Service de police de la Ville de Québec SPVQ .

Dans le sondage, au niveau de la satisfaction, c'était dithyrambique envers le service de police et ils ont la même confiance que le tout va être géré de la même façon ce week-end , affirme M. Gilbert en entrevue à Radio-Canada.

Le directeur général de la SDC du Vieux-Québec, Donald Gilbert, raconte que les commerçants appréhendent des pertes de revenus attribuables à la manifestation du week-end. Photo : Radio-Canada

Il explique que l’absence des festivaliers du Carnaval, dont la présence au centre-ville, il y a deux semaines, avait permis d’atténuer l’impact négatif de la manifestation , pourrait se faire sentir.

Il n'y a pas le facteur Carnaval [...] La dernière fois, particulièrement sur [la rue] Saint-Jean, ç'avait été très bon, mais quand on montait plus loin, ça diminuait au niveau de l'achalandage , précise Donald Gilbert.

Les opposants aux mesures sanitaires prévoient également manifester durant la journée de dimanche.

Avec la collaboration de Raphaël Beaumont-Drouin