Vancouver a les loyers les plus chers et les logements les plus rares du Canada

La région de Vancouver affiche les loyers les plus élevés et le nombre de logements vacants le plus faible de toutes les grandes zones métropolitaines du Canada, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Au fur et à mesure que nous avons vu l'économie locale s'améliorer, nous avons vu la migration augmenter et nous avons vu les étudiants revenir dans la région. Tous ces facteurs augmentent la demande et se combinent pour faire baisser le taux d'inoccupation , explique Éric Bond, spécialiste principal à la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL .

Au niveau national, le loyer moyen d'un logement de deux chambres à coucher a augmenté de 3 % l'an dernier, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Celle-ci ajoute que le loyer mensuel moyen d'un logement locatif traditionnel de deux chambres dans les zones étudiées est passé à 1167 $ en 2021.

Les centres de plus d'un million d'habitants affichant les loyers moyens les plus élevés demeurent Vancouver (1824 $) et Toronto (1679 $) et celui avec le plus faible est Montréal (932 $).

La Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL a indiqué qu'un Vancouverois gagnant le salaire moyen pour la région qui loue un appartement locatif traditionnel de deux chambres doit travailler en moyenne 198 heures par mois (49,5 heures par semaine) pour respecter le seuil d'abordabilité, soit maintenir le loyer mensuel à 30 % de son revenu brut.

Cette personne doit travailler plus qu'à temps plein ou a besoin d'un deuxième locataire dans le logement avec elle pour que le loyer soit abordable , a déclaré Bob Dugan, économiste en chef de la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL .

La disparité est encore plus grande quand on arrive aux 20 % [de salariés] les moins bien rémunérés, alors c'est quelque chose qui nous préoccupe.

D'autre part, le loyer d'un appartement de deux chambres en copropriété à Vancouver est de 2498 $

Prix moyen d’un loyer pour 2 chambres à coucher par régions métropolitaines Prix moyen d’un loyer pour 2 chambres à coucher par régions métropolitaines Région métropolitaine Prix moyen du loyer Vancouver 2498 $ Toronto 2370 $ Victoria 2116 $ Ottawa 1818 $ Montréal 1420 $

Inoccupation

Le taux d'inoccupation national était de 3,1 % l'an dernier, bien qu'il ait diminué dans 21 des 37 marchés analysés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL , notamment à Vancouver, Calgary, Victoria et Halifax.

Le Grand Vancouver affiche une fois de plus le taux d'inoccupation le plus bas de toutes les régions métropolitaines du Canada comptant au moins un million d'habitants. Il est passé de 2,6 % en 2020 à 1,2 % en 2021. Il est de 0,8 % pour les appartements en copropriétés.

Dans presque toutes les grandes villes de la Colombie-Britannique, les taux d'inoccupation étaient beaucoup plus bas que la moyenne canadienne de 3,1 %, y compris à Victoria où il s'établit à 1 %, Kamloops avec 0,8 % et à Kelowna à 0,6 %.

Les seules régions de la Colombie-Britannique où le taux était supérieur à la moyenne nationale étaient les communautés du nord de la province, comme Terrace (14,2 %), Fort St. John (12,7 %), Dawson Creek (9,5 %) et Prince Rupert (4,6 %).

Le gouvernement promet plus de logements

En 2021, 1602 nouveaux appartements locatifs traditionnels se sont ajoutés dans le Grand Vancouver.

David Eby, le ministre du Logement a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il présenterait une loi à l'automne pour s'assurer que les municipalités approuvent plus de projets de constructions de logements à l'avenir.