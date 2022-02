Les chars sont arrivés à Striguny et les résidents regardent incrédules

On remonte dans la voiture sans poser trop de questions. Cela fait presque une heure que nous roulons sur une route de campagne et traversons plusieurs petits villages qui mènent à la frontière de l’Ukraine dans la région de Belgorod.

C’est une des nombreuses zones limitrophes où l’activité inhabituelle de l'armée russe a été détectée sur les images satellitaires qui circulent depuis Noël.

Notre équipe s’est arrêtée pour un café et pour de l'essence quand un homme s’est offert de nous guider vers Striguny, un village qui compte à peine 2000 habitants.

Un virage à gauche, 10 kilomètres plus tard en quittant la route principale et il n'en fallait pas plus pour arriver devant ce qui ressemble à un champ de bataille.

Des blindés russes dans la région de Belgorod en Russie. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Un blindé, deux, trois… quatre et ça continue. Une colonne entière de ces blindés est immobilisée, avec plusieurs soldats assis ou debout sur un chemin de terre qui mène à la fromagerie du village.

Les clients s'arrêtent, certains bouche bée, pour prendre des photos ou des vidéos, car ils n’ont jamais rien vu de tel, grandeur nature.

Un homme regarde défiler l'armée dans les rues de Striguny. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Ils ne nous parlent pas vraiment, ils sont très discrets, mais il y en a un qui est venu demander s’il pouvait charger son téléphone ici , dit Marina Fabre, la propriétaire de la fromagerie.

Quand elle nous entend parler, son visage s'illumine et elle change immédiatement pour enchaîner en français. On est très inquiet , affirme Marina.

Son mari est originaire de France, mais elle, comme beaucoup dans la région, est moitié Russe moitié Ukrainienne. Elle dit que la cohabitation avec les soldats et les tanks est dure pour le moral. Pour elle, le plus difficile, c'est surtout de ne pas savoir exactement ce qu’ils ont l'intention de faire.

« Ils ont dû arriver pendant la nuit il y a quelques jours, parce que je suis rentrée au travail un matin et ils étaient déjà là. J’ai tout de suite appelé l’administration du village pour demander ce qu'ils faisaient, et on m’a dit que ce sont des exercices prévus, de ne pas s'inquiéter. Mais c’est difficile d'interpréter tout ce que ça veut dire. » — Une citation de Marina Fabre

Un blindé russe à la frontière ukrainienne Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Les soldats ont beau être en Russie, sur leur propre territoire, cela n'enlève rien à l'inquiétude de plusieurs résidents parce que c’est la première fois qu'on voit ça, des machines de guerre se balader ici près de la frontière, vraiment on n’a jamais vu ça , explique la mère de famille.

« Ma fille a même pleuré quand elle les a vues. Pour mon fils qui est plus petit, c'est un peu comme un jeu. Mais ça nous fait peur, très peur. » — Une citation de Marina Fabre

Marina Fabre possède une fromagerie à Striguny. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

D’autant plus que les cousines de Marina habitent à 80 kilomètres de l’autre côté de la frontière, à Kharkiv en Ukraine.

Kharkiv est une des villes russophones de l’est de l’Ukraine, qui a résisté aux séparatistes prorusses en 2014 et où la résistance s'organise depuis quelques semaines, au cas où l'armée russe attaquerait.

Marina et ses cousines ne se parlent qu'au téléphone depuis que la frontière a été fermée en 2019. On s'écrit ou on s'appelle avec mes cousines en Ukraine, pour se dire : "Et alors? Qu'est-ce qu'ils disent chez vous?"

« Je leur dis que c'est la même chose chez nous. Sauf que les noms des dirigeants sont inversés. Mais on ne sait plus où est la vérité et où sont les mensonges. Voilà. Et c'est catastrophique. » — Une citation de Marina Fabre

La menace d’une invasion, d’une provocation, bref d’une guerre tout court avec l’Ukraine est pour elle et tant de Russes une possibilité complètement absurde. J'espère vraiment qu’on ne va pas les utiliser, dit Marina, en désignant les soldats.

On partage les mêmes traditions, la même famille. Donc je ne peux pas séparer les Russes et les Ukrainiens dans mon environnement. C'est le même peuple , explique Marina, la main sur le ventre. Elle est enceinte d’un troisième enfant.

On a grandi toute notre vie avec la notion qu’une guerre c’est la pire chose qui peut arriver, de voir ça de votre vivant […] c’est pas possible. C’est pas possible , affirme Marina Fabre.

À la caisse, deux dames sont venues acheter du fromage frais, et elles ne semblent pas dérangées outre mesure par la présence des dizaines de chars à l'entrée.

Moi, ça me conforte de savoir qu’ils sont là! Surtout avec tout ce qui se passe dans le monde , dit la plus âgée. Et mon fils est un officier de l’armée, vous savez, il n’est pas déployé ici dans la région; à vrai dire, je ne peux pas vous en dire plus.

D’ailleurs tous les soldats que nous avons vus au village n’interagissent pas ou très peu avec les résidents.

Oxana rencontrée devant l'église de Striguny. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

On sait seulement qu’ils sont venus de Vladivostok à l'autre bout complètement de la Russie , dit Oxana, une mère de famille que nous avons rencontrée en face de l’église.

Il paraît aussi que les chars sont vides pour le moment; en fait, c’est ce que mon mari a entendu dire , ajoute-t-elle. Ils attendent simplement des ordres, mais il semble qu'un de mes amis leur ait parlé et ils attendent que des munitions leur soient livrées, mais ce ne sont que des rumeurs.

En réalité, personne ne connaît leurs intentions ni leur destination. Mais pour Oxana, la scène est anxiogène. Quand je vois ces énormes machines de guerre, j’ai envie de me cacher dans un trou et de ne pas en ressortir. [...] Je n’ai pas mis des enfants au monde pour qu’ils voient la guerre , conclut Oxana.

Des enfants qui traversent un champ sur les traces de véhicules militaires. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

À la sortie de l'école, des enfants s'amusent justement à suivre sur la neige blanche les immenses traces noires laissées au passage par les tanks.

Arsène nous dit qu’il n’a pas peur, mais se pose des questions, du haut de ses neuf ans et avec la sagesse d’un enfant. Les soldats sont là [...] nous sommes une ville frontière. Mais les Ukrainiens ne sont pas des ennemis.

Sonia, qui a le même âge, écoute attentivement avant d’ajouter qu’elle trouve ça bizarre de les voir ici et qu'elle préfère les voir partir, parce que ça voudra dire qu’il n'y aura pas de guerre.

Je ne pense pas que les enfants soient fiers de voir ça. Ça les intéresse, surtout les garçons, mais ça peut en tout cas être le mien. Ils ont peur , dit Marina Fabre. Elle dit avoir grandi avec la notion que la pire chose qui puisse arriver dans la vie, c’est la guerre. On se dit : "Tout ça, ça ne se peut pas. Une grande guerre de notre vivant, c’est impossible!"

Présence de militaires russes dans le Belgorod.

Et au moment même où notre équipe sortait du village à la tombée du soir, nous avons pu voir plusieurs des blindés se déplacer vers la gare, pour s’y stationner près des rails.

« On a entendu que l'exercice va finir, mais est-ce que c'est vrai? Il y en avait beaucoup plus hier, alors ils se sont déplacés, plusieurs sont partis, mais pour aller où? On n’en sait rien. » — Une citation de Marina Fabre

Au moment d'écrire ces lignes le vendredi 18 février, l’envoyé américain de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) estimait que le nombre de soldats déployés près de la frontière ukrainienne, de la péninsule de Crimée jusqu’au Bélarus, oscillait entre 170 000 et 190 000.