50 résidences évacuées à Brampton en raison des inondations

Le chef Bill Boyes a raconté que les résidents du quartier Churchville ont été évacués, parce que l’eau atteignait six pieds (1,83 m) par endroits.

Les inondations ont été causées par des embâcles sur la rivière Crédit.

Le niveau d’eau a un peu baissé, mais les inondations et les dommages causés à certaines maisons du secteur de Churchville demeurent importants , a-t-il déclaré vendredi.

Aucun résident ou pompier n’a été blessé, a-t-il ajouté.

Selon le maire Patrick Brown, les inondations ont endommagé en tout près de 100 résidences.

Le gel et le dégel ainsi que les inondations plus au nord ont créé les conditions propices , a déclaré le conseiller régional Michael Palleschi. Il a expliqué que le secteur de Churchville était plus susceptible aux inondations parce qu’il est plus bas que les quartiers voisins.

La Ville va utiliser un drone pour évaluer les dommages et déterminer quelles seront les prochaines étapes, a affirmé le directeur de l’entretien des routes et de l’exploitation de Brampton Michaels Parks.

D’après les informations de CBC