Des bars prêts à faire salle comble si les clients sont au rendez-vous

À Sudbury, Alain Lessard, propriétaire du salon de billard Rythm ‘N Cues a pu rouvrir l’ensemble de ses 23 tables de billard. J’en avais 13 de fermées. Ça fait du bien de revenir à la normale.

Il dit que lui et ses clients ont pu voir la différence dès jeudi soir. C’était bien occupé hier, et je m’attends à ce que ce soit pas mal occupé pendant la fin de semaine.

« J’ai des ligues de billard, et hier tout le monde était content, car ils pouvaient utiliser toutes les tables. On a encore le vaccin à la porte et les masques, mais on n’a plus le six pieds entre les tables. »