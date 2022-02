Simple Plan lance une chanson avec le chanteur de Sum 41

Le groupe de pop punk québécois Simple Plan a lancé vendredi une nouvelle chanson en prévision d’un sixième opus, à paraître plus tard cette année. Le chanteur Deryck Whibley, leader de Sum 41, prête sa voix au titre Ruin My Life.

Le 5e album studio de Simple Plan, Taking One for the Team, a été lancé en 2016. Depuis, le groupe a vécu quelques soubresauts internes, notamment avec le départ du bassiste David Desrosiers à l’été 2020, dans la foulée d’une vague de dénonciations d’inconduites sexuelles au Québec.

Ruin My Life est une chanson sur le fait de vaincre l’adversité, de traverser une situation difficile et de non seulement y survivre, mais d’en ressortir encore plus fort et plus résilient , a expliqué le groupe dans un communiqué.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Sum 41 a vécu son ascension en même temps que Simple Plan, au début des années 2000. Les deux groupes étaient même considérés comme des rivaux à une certaine époque. Mais la hache de guerre semble bel et bien enterrée.