La pratique de la lecture sensible s’ancre au Québec

Relire un manuscrit avant sa publication pour y déceler des représentations offensantes, stéréotypées ou encore inexactes, c’est le but de la lecture sensible. Si elle peut susciter des craintes de censure, cette pratique encore émergente au Québec vient plutôt enrichir les œuvres, selon les maisons d’édition ainsi que les auteurs et autrices l’ayant expérimentée.

Lorsque Marie Hélène Poitras a terminé la première mouture de La désidérata, paru l’an dernier, l’écrivaine québécoise n’était pas satisfaite de son personnage Jeanty, un homme qui devient une femme au fil des 184 pages de ce roman édité par Alto.

Par pudeur ou par peur d’écorcher la communauté trans, j’avais l’impression que je m’étais retenue avec ce personnage et je trouvais cette crainte de choquer un peu dommage dans un roman aussi généreux , explique-t-elle.

À ce moment-là, les autrices trans Gabrielle Boulianne-Tremblay et Chris Bergeron n’avaient pas encore sorti leurs premiers romans : La fille d’elle-même et Valide.

« Je ne voulais pas leur passer devant et raconter, à la place de personnes trans, des histoires qui n’avaient pas encore été racontées par elles. » — Une citation de Marie Hélène Poitras, écrivaine

Son amie l’éditrice Geneviève Thibault lui ayant appris l’existence de la lecture sensible, Marie Hélène Poitras a proposé à Alto de faire appel à Chris Bergeron pour l’éclairer. Il s’agissait d’une première pour cette maison d’édition indépendante de Québec.

Je me disais que j’aurais peut-être les coudées plus franches si quelqu’un me donnait le go pour aller dans certaines directions, et Chris Bergeron m’a non seulement aidée, mais elle m’a donné plein d’idées très porteuses, comme le rapport au miroir.

L'autrice et journaliste Marie Hélène Poitras Photo : Charles-Olivier Michaud

Marie Hélène Poitras a ainsi retouché une scène pour y intégrer l’importance du miroir dans la découverte d’un nouveau soi pour les femmes trans.

À l’avenir, elle n'hésitera pas à répéter l’expérience si les sujets de ses livres le nécessitent. J’ai besoin d’aller jusque-là pour que mes textes soient en accord avec mes valeurs. Même si on fait beaucoup de recherches [sur la transidentité, par exemple], il y a parfois des angles morts. La lecture sensible est un outil de plus dans notre coffre.

Refléter les évolutions sociétales

Venu des États-Unis et du Canada anglophone, le recours à des lecteurs ou lectrices sensibles, traduction du terme anglais sensitivity readers, témoigne d’une prise de conscience accrue, par le milieu littéraire comme par la société, d’enjeux sociaux, comme le féminisme ou le racisme, et de questions telles que l’appropriation culturelle et de la place faite aux communautés marginalisées.

L’époque a changé, note l’écrivaine et chroniqueuse littéraire Claudia Larochelle. On ne tolère plus les mêmes choses et notre sensibilité n’est plus la même.

Claudia Larochelle est écrivaine, mais aussi journaliste et chroniqueuse littéraire. Photo : Andréanne Gauthier

Elle a été lectrice sensible féministe pour un auteur dont elle préfère taire le nom. Ce dernier lui a demandé de vérifier le respect de la posture de la femme dans son récit.

C’est une bonne chose que cela existe. En tant qu’autrice, j’aimerais que quelqu’un me dise : "Tu l’as échappé", si c’est le cas. Je suis dans une perpétuelle quête de m’améliorer, et avoir un point de vue extérieur permet justement de nous challenger.

L’auteur Hugo Meunier abonde dans le même sens.

« Si cela force les auteurs à faire davantage leurs devoirs et à moins écrire que ce qui leur passe par la tête, ça va faire des personnages encore plus forts et des histoires plus plausibles. » — Une citation de Hugo Meunier, auteur et journaliste

Il a fait lire le manuscrit de son roman Olivia Vendatta, mettant en scène une femme trans, à quatre femmes trans, dont il a écouté les critiques. Je le referai et je pense que ça va devenir assez inévitable comme processus, dit-il. Une femme trans m’a écrit qu’elle avait eu l’impression d’y lire sa propre histoire. C’était ma plus grande récompense.

Le roman «Olivia Vendetta», de Hugo Meunier, a été publié en mai 2021. Photo : Facebook/Stanké

Une question de justesse, mais aussi de justice

En effet, se soucier de bien faire ne suffit pas forcément, souligne Catherine Leroux, éditrice pour Alto.

Même avec les meilleures intentions du monde, on peut commettre des impairs et être blessant sans le vouloir quand on écrit sur une réalité qui est loin de la nôtre.

Cet avis est partagé par Roxane Desjardins, directrice de la maison d’édition Les Herbes rouges. Elle n’a pas encore eu l’occasion d’avoir recours à un lecteur ou à une lectrice sensible en tant qu’éditrice, mais cette question a fait l’objet de discussions au sein du comité pour la diversité culturelle créé par l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et auquel elle siège. L’ANEL planche d’ailleurs sur la mise en place d’une formation sur la lecture sensible pour ses membres.

« Le but est d’éviter de blesser inutilement des lecteurs et des lectrices. Il peut y avoir une gratuité dans l’espèce d’aveuglement par rapport à certains privilèges [qu’un auteur ou une autrice peut avoir]. » — Une citation de Roxane Desjardins, éditrice

Si la lecture sensible vise à faire gagner un récit en nuance, en exactitude ou encore en crédibilité, son intérêt va plus loin pour Geneviève Thibault, qui travaille pour la maison d’édition Cheval d’août.

Si on se donne le droit de représenter certains discours et certaines communautés ou réalités, il faut savoir non seulement le faire avec justesse, mais aussi se demander : "Notre prise de parole est-elle légitime et bienvenue? Parle-t-on à la place de personnes ou de communautés qui ont été plus ou moins marginalisées dans leur récit jusqu’à présent?

La lecture sensible permet de faire confirmer la pertinence de ses écrits par une personne directement concernée, poursuit-elle. Cela rassure et légitimise.

Cheval d’août fait désormais systématiquement appel à des lecteurs ou des lectrices sensibles. Pas moins de quatre personnes différentes ont été appelées à donner leur avis sur Morel, de Maxime Raymond Bock, avant sa publication à l’automne. Je n’ai jamais lu une relecture sensible qui n’était pas utile ou enrichissante , souligne l’éditrice.

Une marque de respect

Mélanie O'Bomsawin est artiste en nouveaux médias et monteuse vidéo. Elle est intervenue dans la finalisation du roman historique Morel, dont l’un des personnages est d’origine abénakise, comme elle.

Elle a notamment apporté à l’auteur des suppléments d’informations pour enrichir son récit et la construction du personnage autochtone.

Par exemple, dans un passage du livre, Maxime Raymond Bock utilisait le pronom ils pour parler de personnes abénakises construisant un pont. Je lui ai dit que dans nos nations, il n’y a pas de "ils" ou "elles", et que ce serait donc plus intéressant de parler au "nous" ou de trouver une autre manière pour ne pas nécessairement que cela fasse référence à des hommes , explique-t-elle.

Mélanie O'Bomsawin est contente d’avoir été approchée par Maxime Raymond Bock pour relire son manuscrit.

« En tant que femme abénakise, mon point de vue n’intéresse habituellement personne alors j’ai encore de la difficulté à le croire quand les gens me demandent ce que je pense et qu’ils sont prêts à m’entendre. » — Une citation de Mélanie O'Bomsawin, artiste

À ses yeux, il s’agit d’une question de respect. Tu ne peux pas travailler dans ton coin, t’inspirer d’une culture et, quand c’est fini, dire : "J’ai écrit ça en ton nom ou pour t’honorer, sans jamais demander son point de vue". Pourquoi ne pas te faire épauler, au moment de la création, par des gens qui peuvent t’aider à traduire ton point de vue dans le respect des autres?

L'artiste abénakise Mélanie O'Bomsawin Photo : Courtoisie Mélanie O'Bomsawin

Des lecteurs et lectrices qui se censurent?

Si la pratique de la lecture sensible a convaincu celles et ceux qui l’ont vécue de près, n’ouvre-t-elle pas tout de même la porte à la censure? C’est ce qui invite l’écrivain Patrick Sénécal à la méfiance.

Évidemment que non, je ne veux pas écrire de romans racistes ou homophobes, ou qui véhiculent des préjugés, insiste-t-il. Mais j’ai l’impression que faire relire mon livre à un lecteur sensible serait comme passer un examen. Je ne veux pas que ce soit comme un catalogue, dont je coche toutes les cases pour être du côté de la vertu.

Avec la lecture sensible, il estime qu’on sort de la littérature pour tomber dans des considérations communautaristes. Si un de mes personnages appartient à une autre culture que la mienne, je vais faire la job d’appeler des gens pour m’informer, mais faire relire mon roman au complet par des relecteurs engagés pour déceler des choses qui pourraient être offensantes, je trouve ça un peu intense.

L'écrivain québécois Patrick Senécal Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Pour Claudia Larochelle, assimiler la lecture sensible à de la censure est un raccourci.

« Un lecteur sensible fait des propositions, des suggestions. C’est toujours à l’écrivain que revient la décision finale. » — Une citation de Claudia Larochelle, écrivaine et journaliste

Idem pour Marie Hélène Poitras, qui juge très libre le rapport qu’elle a entretenu avec sa lectrice sensible Chris Bergeron. Le deal que j’avais avec elle était : “Tu me dis tout, et moi, il se peut que je n’applique pas tout, mais je vais en tenir compte.

Du côté de la maison d’édition Alto, on assure que les lecteurs et les lectrices sensibles sont loin d’être des juges des mots.

J’ai assisté trois fois à un processus de relecture sensible et, pour le moment, je n’ai jamais vu un lecteur sensible dicter à un auteur ce qu’il devait écrire ou pas. Ce n’est jamais fait d’une façon autoritaire , remarque Catherine Leroux.

D’ailleurs, le désir d’y recourir émane souvent directement des auteurs et autrices, et pas seulement des maisons d’édition.

C’est un processus très ouvert, car la littérature se construit, de part et d’autre, dans le dialogue et l’empathie.

Le piège de l’autocensure

Si les adeptes de la lecture sensible se défendent de vouloir bâillonner la littérature québécoise, certains, comme Hugo Meunier, y voient tout de même de possibles écueils, même si ce dernier tire un bilan globalement positif de son expérience de lecture sensible.

Le piège serait de devenir trop pointilleux ou politiquement correct, met-il en garde. Il faut rester vigilant pour ne pas s’autocensurer en tant qu’auteur, surtout en fiction, car la littérature demeure presque le dernier safe space où on peut laisser libre cours à toute expression.

Claudia Larochelle tient également à cette liberté. Il ne faudrait pas qu’on en arrive à prendre les réactions des lecteurs sensibles au pied de la lettre et que cela vienne couper les auteurs dans leur inspiration, dit-elle. Le fait d’avoir une liberté dans nos propos est la raison pour laquelle on écrit.

De son côté, Patrick Sénécal s’érige contre la perspective d’une littérature aseptisée. Je m’excuse, mais l’art n’a jamais eu comme vocation de ne pas offenser. Il se peut que mes livres offensent certaines personnes, mais cela ne veut pas dire qu’elles ont raison de l’être.

« Je ne sais quel est ce nouveau droit à n’être jamais offensé, poursuit-il. C’est impossible de ne jamais offenser personne. » — Une citation de Patrick Sénécal, écrivain

En réaction à la culture du bannissement?

Le développement de la lecture sensible pourrait aussi être interprété comme une volonté des maisons d’édition d’échapper aux critiques sur les réseaux sociaux en cette époque marquée par la culture du bannissement. Roxane Desjardins et Geneviève Thibault réfutent toutes deux cette idée.

Nous ne sommes pas en recherche d’approbation; on le fait uniquement pour nourrir le travail d’édition , soutient la première.

Chez nous, une lecture sensible est un acte littéraire, et non une question d’image ou de quête morale , ajoute la seconde.

Quant à ceux et celles qui pourraient voir dans la lecture sensible une potentielle menace à la liberté d’expression, Roxane Desjardins rétorque : Mathieu Bock-Côté n’a aucune misère à publier ses livres, il en vend même des tonnes alors je ne suis pas trop inquiète pour la liberté d’expression en littérature québécoise .

Une extension du travail éditorial habituel

La lecture sensible est en quelque sorte un prolongement du processus d’édition appliqué à l’ensemble des livres. Ce n’est pas une pratique hors norme qui vient bousculer nos façons de faire , explique Catherine Leroux.

Chaque livre fait l’objet de multiples lectures, commentaires, corrections et révisions avant d'atterrir dans les librairies.

Les auteurs y sont habitués , souligne-t-elle, précisant qu’ un manuscrit est parfois méconnaissable entre sa première version et le résultat final .

De plus, les écrivains et les écrivaines font souvent déjà relire leurs ouvrages par des proches ou des personnes pouvant apporter un regard critique, mais aussi parfois par des gens qui connaissent bien des réalités exposées dans leur roman.

J’ai déjà demandé à une agente de bord de lire mon manuscrit, car un des personnages de mon livre était agente de bord, met en avant Claudia Larochelle. La lecture sensible n’est pas tellement différente.

Aux États-Unis, des gens ont fait de la lecture sensible un métier. Et en France, une liste de plus d’une centaine de personnes offrant leurs services a été mise en ligne. Elle les répertorie selon leur domaine de connaissance : sexisme, racisme, islamophobie, identité sexuelle ou de genre, neuroatypie (autisme, trouble du déficit de l’attention…), grossophobie, maladie mentale (dépression, bipolarité, anorexie…) ou encore handicap.

Au Québec, la pratique reste plutôt artisanale. On se retrouve à approcher des gens un peu au hasard sur la base du fait qu’ils font partie du domaine culturel ou littéraire et qu’ils ont une identité de genre ou culturelle qui correspond à celle explorée dans le roman , explique Catherine Leroux.

Concrètement, la lectrice ou le lecteur sensible est invité à se prononcer sur l’ensemble du texte, sur des personnages en particulier ou sur des passages spécifiques.

Un bon lecteur sensible va essayer d’élargir sa propre sensibilité à celle de sa communauté , précise-t-elle.

Catherine Leroux est éditrice pour la maison d'édition Alto. Photo : Audrée Wilhelmy

Attention à l'instrumentalisation

Utile, le processus de lecture sensible n’en reste pas moins imparfait. Tout d’abord, plusieurs personnes d’un même groupe social n’auront pas forcément exactement le même avis sur un roman.

Je m’exprime toujours en tant que moi, et jamais au nom de ma nation au complet, car on n’a pas tous la même manière de voir les choses , souligne Mélanie O'Bomsawin.

Hugo Meunier a donc eu le souci d’écouter plusieurs voix en sollicitant quatre femmes trans différentes. Au bout de quatre, je me suis demandé : "Est-ce suffisant?", se rappelle-t-il. J’ai eu un petit malaise par rapport à ça.

Autre risque : l’instrumentalisation des lecteurs et lectrices sensibles en les voyant comme un sceau à brandir en cas de critiques lors de la publication. C’est un danger, reconnaît Mélanie O'Bomsawin. Le tokénisme existe pour de vrai.

Ce terme désigne le fait, pour une personne ou une entreprise, par exemple, d’agir de manière inclusive à l’égard de groupes minoritaires, mais de manière symbolique afin de ne pas être accusée de les discriminer.

Il faut donc s'assurer que le cœur y est, que l'approche de l’auteur est bonne et humble, et que [ce dernier] est prêt à apprendre de cette expérience.

Pour l’éditrice Catherine Leroux, il est clair que la lecture sensible ne doit pas servir de caution morale et il serait injuste de faire porter la responsabilité d’une polémique, lors de la sortie du livre, sur les épaules de la seule personne qui aurait validé le manuscrit après une lecture sensible.

« La lecture sensible n’est pas une façon pour l’auteur et la maison d’édition de se laver les mains de toute responsabilité. » — Une citation de Catherine Leroux, éditrice

En recourant à quatre lectrices sensibles trans, Hugo Meunier a eu peur que sa démarche ne vienne les instrumentaliser. Mais j’avais l’impression qu’on me le reprocherait si je ne le faisais pas.

Patrick Sénécal pense qu’en fin de compte, c’est aux lecteurs et lectrices de juger les œuvres. C’est à eux de décider si j’ai bien fait mon travail ou pas.

À l’avenir, les livres québécois ayant bénéficié d’une lecture sensible se feront plus nombreux dans les librairies. Reste à savoir si le public s’y montrera sensible.