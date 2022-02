L’exploitation de la forêt près de Beals Brook ira de l’avant en protégeant le lichen

Les manifestants campent près de Beals Brook entre Roxbury et Albany depuis décembre. Ils ne veulent pas de cette récolte partielle qui supprimerait environ un tiers des arbres sur le site de 24 hectares.

La province a récemment suspendu la récolte après qu'un citoyen eut identifié des espèces de lichen rare. Puis elle a envoyé un expert qui a confirmé que trois espèces de lichen de cette forêt mature doivent être protégées.

Ryan McIntyre, gestionnaire des ressources pour la région ouest de la province, a dit que le ministère est ravi d'obtenir ces informations supplémentaires.

Le fait que nous puissions maintenant protéger ces espèces, vous savez, c'est une bonne chose.

Une zone tampon de 100 mètres sera placée autour de chaque espèce rare identifiée. Ce qui va réduire davantage le nombre d'arbres qui peut être coupé sur le terrain.

Un exemple de la présence de lichen Anzie mousse-noire dans la forêt provinciale près de Beals Brook destinée à l'exploitation forestière. Photo : Nina Newington

Les manifestants auraient aimé une vérification en forêt plus complète réalisée une fois la neige fondue.

Mais Ryan McIntyre dit que le ministère des Ressources naturelles s’appuie sur les recommandations du lichénologue qui a inspecté l'aire le week-end dernier et qui ne suggérait pas d’inspections supplémentaires.

S'ils sont convaincus qu'ils ont étudié la zone à leur niveau d'expertise et qu'ils en sont satisfaits, alors je leur ferai confiance.

Il explique que chaque plan soumis est examiné par un biologiste, un forestier, un arpenteur et un technicien forestier. Dans ce cas, les espèces de lichens rares ne sont pas ressorties durant le travail de modélisation.

À son avis, il faut travailler à renforcer les données et trouver des manières d’améliorer le processus d'évaluation.

Personne ne va vous dire que nous faisons tout parfaitement et que ça ne peut pas être amélioré, mais nous essayons de faire de notre mieux , dit-il.

Ryan McIntyre croit qu’il n’y a pas de système parfait. Il ajoute que le nombre d'experts est limité.

Il est d'avis que cette situation indique de former et d'éduquer davantage de citoyens sur la façon de repérer et d'identifier l'habitat qui pourrait abriter des lichens rares ou d'autres espèces en péril.

Nina Newington n'est pas convaincue de la qualité du travail des biologistes qui approuvent les projets d'exploitation forestière sur les terres de la couronne. Photo : Sandra Phinney

Nina Newington fait partie de ceux qui campent dans cette forêt et elle aimerait bien faire partie de ces gens formés, mais elle se demande si le ministère sera prêt à écouter les citoyens éduqués.

Jusqu'à présent, ils ont ignoré les photos qu’on a prises des tortues des bois et de l'orignal continental en voie de disparition, qui se trouvaient très près de la coupe proposée à Beal's Brook.

Elle ajoute qu'elle et les autres manifestants du campement sont disposés à aider.