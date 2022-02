Le Lan ÉTS de retour au bercail pour ses 20 ans

Créé en 2002 à l’initiative de trois étudiants universitaires fans de jeux en réseau et de technologie de l’information (TIC), le Lan ÉTS est avant tout une compétition de jeux vidéo, l’une des plus importantes dans sa catégorie en Amérique du Nord.

Lan fait référence à un réseau local (Local area network) dans lequel plusieurs ordinateurs sont branchés ensemble et donc à proximité. Cette option de jeu était pratique à l’époque où la connexion Internet coûtait plus cher et était encore peu présente dans les foyers.

Environ un millier de personnes se disputent des prix de plusieurs dizaines de milliers de dollars en argent, qui sont remis aux personnes qui réussissent à atteindre la plus haute marche du podium.

Parmi les titres en compétition par le passé, on compte Fortnite, League of Legends, Call of Duty, Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Super Smash Bros. Melee et Rainbow Six Siege.

Quelques-uns des 1500 écrans d'ordinateurs installés à la place Bonaventure de Montréal, dans le cadre du Lan ETS en 2017 Photo : Radio-Canada / Maxence Matteau

Le tout premier événement s’est tenu à l’ÉTS même, tout comme les suivants, jusqu’en 2015. C’est à ce moment que la compétition a déménagé à la Place Bonaventure, faute d’espace. Depuis 2019, le rendez-vous vidéoludique a lieu au Palais des Congrès. Mais pour souligner son 20e anniversaire, l’organisation est de retour au bercail.

« Quoi de mieux que de retourner là où tout a commencé et faire revivre de merveilleux souvenirs aux personnes qui viennent au Lan ÉTS depuis des années. » — Une citation de Carl Cordova, membre exécutif du Lan ÉTS

C'est un point de rencontre pour plusieurs groupes d'amis, des équipes et les passionnés du jeu vidéo , ajoute-t-il.

Dans les dernières années, l’événement est aussi devenu l’occasion de tenir des concours de costumade (cosplay) et de concerts sur la thématique du jeu vidéo.

Au programme préliminaire : des activités, de l’animation, de la compétition et des personnes passionnées par les jeux vidéo. Les gens non initiés peuvent s’attendre à un esprit de camaraderie, de plaisir, mais aussi de compétition , indique Carl Cordova.

Raviver la flamme

Pour Carl Cordova, la formule en présentiel n’était pas une option cette année, même si l’événement virtuel de 2021 a connu un fort succès. Il croit notamment que la tenue en personne de ce rendez-vous permettra de raviver la flamme de la communauté de joueurs et joueuses au Québec.

« Il y a un respect hors pair qui existe entre les joueurs et les visiteurs, et c'est vraiment l'aspect présentiel de l'événement qui le met de l'avant. » — Une citation de Carl Cordova

Des changements ont tout de même dû être faits dans l’organisation de la salle, afin de respecter les normes sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Mais Carl Cordova insiste que ça ne devrait pas influencer l’ambiance unique qui règne au Lan ÉTS.

Stéphanie Harvey, cinq fois championne du monde de Countre Strike : Global Offensive, a affronté les visiteurs du Lan ETS en 2017. Photo : Radio-Canada / Maxence Matteau

Bien que le Lan ÉTS soit largement fréquenté par la population locale, il attire aussi des personnes venues de l’étranger. Elles seront les bienvenues cette année, autant dans le public que pour participer à la compétition.

L’organisation a déjà effectué sa sélection des jeux et personnes participantes pour 2022, mais ne dévoilera ses choix que quelques jours avant l’ouverture de la billetterie le 3 mars prochain.

L’événement Lan ÉTS se tiendra du 13 au 15 mai prochain et sera diffusé sur Twitch.